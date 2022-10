Mora desafió a las cámaras de Gran Hermano: "El que quiera mirar, que mire"

Si bien son conscientes de que ingresan a un espacio en el que las cámaras los siguen las 24 horas del día, los participantes de Gran Hermano suelen tener sus pruritos a la hora de mostrar su desnudez. Sobre todo, en el baño, motivo por el que a lo largo de todas las temporadas que se han hecho en la Argentina, eligen ducharse en malla. Sin embargo, Mora decidió romper con esta costumbre.

En sus primeras horas dentro de "la casa más famosa del país", la misionera de 21 años se cansó de las cámaras y decidió bañarse desnuda. "Dije 'se va a la puta', me saqué todo y me bañé. Me terminé bañando en bolas, boluda, porque dije 'ya fue, se van a la puta'. El que quiera mirar, que mire", reconoció la estudiante de Ingeniería Civil, en diálogo con una de sus compañeras.

Lo cierto es que, más allá de que las cámaras la sigan en cada rincón de la casa, las escenas de desnudez no salen al aire, a menos que pase algo determinante para el juego, como la gestación de un complot, una pelea entre los participantes, etc.

Por otra parte, en su presentación Mora hizo hincapié en que mantiene una relación abierta con su novio. Y en la casa, explicó la forma en la que concibe su amor. "Yo le dije a mi novio: '¿Quién soy yo para decir que no estés con otra chica?' Para mí el sexo y el amor van por caminos distintos", reveló. "En mi pareja nos existen cuestiones de celos", insistió y aseguró que actualmente no podría mantener una pareja monógama.

Hasta el momento, el reality no solo alcanzó picos de 23 puntos de rating en su debut, con la conducción de Santiago Del Moro, sino que también superó los 20 puntos en el debate del martes, en el que Cristian U, Sol Pérez, Nati Jota, Ceferino Reato, Gastón Trezeguet y Laura Ubfal. Y se espera que el buen rendimiento se mantenga durante toda la semana. (NA)