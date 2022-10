De Mendiguren pidió “bajar los decibles” a las críticas por la inflación

El secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, pidió este martes durante su exposición en el ciclo Democracia y Desarrollo que organiza Clarín "bajar los decibeles" a las críticas por la inflación al advertir que "nadie tiene éxito para mostrar" y "todos" hasta el momento erraron en las recetas para bajarla.

El funcionario nacional fue uno de los participantes del cuarto y último panel, llamado “Incentivos y regulaciones para el crecimiento”, que trató sobre el marco legal y económico del sector.

"Todos tenemos que bajar un poco los decibeles porque ninguno podemos decir que tenemos éxito para mostrar en materia inflacionaria, le erramos todos", lanzó De Mendiguren.

Fue también con el foco en la inflación como el principal problema de la economía argentina que el funcionario sostuvo que "los acuerdos son fundamentales": "Es tanto lo positivo que hay por delante. El tren del desarrollo le está pasando por delante a la Argentina, el tema es si nos vamos a quedar peleando en el andén".

"Entiendo a los que dicen (reclaman) 'un plan', a mí me gustaría tener un plan: primero sabemos dónde vamos, tenés que agregar valor, un proyecto de industria con rol importante al lado de la economía del conocimiento, pero me gustaría preguntarle a la Reserva Federal de Estados Unidos si tiene un plan para bajar la inflación, no es tan fácil poder pronosticar", dijo.

De Mendiguren se refirió puntualmente a la situación del sector industrial y sostuvo que "la foto es complicada pero la película es buena".

"Lo que es bueno, en el marco interno y externo, es mirar los números, y veo esta realidad de la industria, que tenemos problemas por el tema de dólares y la inflación", precisó.

El exdirigente de la UIA tomó distancia de las críticas que en el primer panel habían lanzado a los gremios y le restó importancia a la "conflictividad laboral"."Desde junio a septiembre, ¿saben cuántos pedidos de suspensiones tiene? Cinco. Es difícil pensar que hay un tema de conflictividad", señaló.

Al apuntar sobre los objetivos del Gobierno en materia industrial, De Mendiguren señaló que el principal es "mantener el nivel de actividad".

"Tenemos un corto plazo difícil en el tema dólares, lo sabemos, pero ahora gracias a dios estamos generando dólares y queremos mantener el nivel de actividad", destacó.

La industria es el tercer sector en exportaciones del país y ocupa a más de 1,2 millones de personas de forma directa.

Además de De Mendiguren participaron en el panel Augusto Costa, ministro de Producción de la provincia de Buenos Aires; Eduardo Accastello, ministro de Industria, Comercio y Minería de Córdoba; Claudio Mossuz, secretario de Industria de Santa Fe; Daniel Funes de Rioja, presidente de la UIA, y Dante Sica, socio fundador de ABECEB y ex ministro de Producción de la Nación. (Clarín)