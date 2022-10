Se filtró la canción que la China Suárez grabó con El Polaco

La China Suárez sigue explorando su faceta musical. Sin descuidar su trabajo como actriz, está a punto de lanzar su tercera canción, que grabó en colaboración con El Polaco. Y aunque ambos tenían este proyecto bien guardado, se filtró un fragmento del videoclip que protagonizaron. "¿Qué pasaría si juntamos al Polaco y la China Suárez?", planteó el productor musical Chester Zeta en su cuenta de Tik Tok, junto a un breve adelanto en el que se los ve hablando por teléfono y bailando al ritmo de una cumbia.

Si bien en gran parte de sus proyectos actorales formó parte de la banda de sonido, recién este año la China se animó a lanzarse como cantante solista. Y el primer paso fue de la mano de Santiago Celli, quien la invitó a sumarse en su tema El juego del amor. "Venía escuchando a Santi hace un tiempito, luego me enteré que además de cantar, escribía, componía y producía así que dije, es él. Él era el empujón que necesitaba para animarme a empezar con la música", contó Suárez. Y agregó: "Estaba muy perdida y escucharlo a él, empezar a probar cosas me sacó todas las dudas, ahí me propuso participar de su canción, me tiré de cabeza y acá estamos".

Y meses más tarde presentó Lo que dicen de mí, cuyo videoclip se lanzó mundialmente a través de la plataforma Star+. "La escribí en medio de un ataque. Estaba en un muy mal día, porque no sé qué estaban diciendo. No me acuerdo. Estaba triste y de ahí nace esta canción", explicó en referencia al escándalo que se desató cuando Wanda Nara hizo público su affaire con Mauro Icardi. "En otro momento, ni siquiera hubiera hablado de esto, que lo tenía muy tapado, muy oculto. No quería iluminar el problema, pero lo acepté y ya sé que es parte de mi vida y que está ahí. Nace de las ganas de hablar y de convertir algo que me pasa en mi vida en algo artístico", añadió.

Además, aseguró que más allá de que se la ve como una mujer con una "personalidad avasallante", es muy vulnerable y estar en boca de todos le afecta. "A veces pienso que puedo con todo y la verdad es que puedo, porque siento que tengo personalidad y tengo los pies sobre la tierra. Mira a mi alrededor y veo a mis hijos que tienen salud o a mis amigos que me quieren y sé que eso es lo importante. Pero, a veces, me cuesta entender la maldad y el ensañamiento o la gente que está muy preocupada con lo que hace el otro con su vida", precisó. (NA)