Una bahiense conmovió a la audiencia de Luzu TV y le donaron más de un millón de pesos

Una chica bahiense recibió una gran ayuda esta tarde al contar en un programa online que es madre de un nene con autismo. En poco tiempo la audiencia le donó más de un millón de pesos.

Esto pasó hoy en el programa Red Flag de Luzu TV, conducido por Grego Rossello, Belu Lucius, Tuli Acosta y Agus Franzoni. El video puede verse en YouTube.

La consigna del programa de hoy era “¿qué decisión te cambio la vida?” y Abril, de 22 años, mandó un audio para participar.

La bahiense contó que en el último año del secundario estuvo embarazada y no se dio cuenta hasta cuatro horas antes de dar a luz. La joven rompió bolsa cuando estaba en su octavo mes de gestación, algo que no supo hasta que llegó al hospital, y de un momento a otro se convirtió en madre.

En un primer monento ella no contó con detalle el tema, pero la producción del programa la llamó para que pudiera explicar mejor lo que le había pasado.

Así, Abril terminó relatando su historia y contando que su hijo, ahora de tres años, tiene autismo y aún no habla. También comentó que el nene no posee obra social, que con su pareja alquilan y que ella no puede trabajar porque tiene que estar con su hijo, quien tiene diferentes actividades terapéuticas.

En el chat empezaron a pedir el CBU o Alias de la chica con el objetivo de ayudarla y en cuestión de minutos reunió 300.000 pesos. Mientras tanto, el programa continuó y Lucius consiguió canje de juguetes, mientras la cuenta de la joven seguía creciendo en donaciones.

Así, en alrededor de una hora, lograron que Abril recibiera más de un millón de pesos. La chica contó que va a utlizar el dinero para pagar una deuda del alquiler y poder darle algo de dinero a la terapista de su hijo, quien no le cobra por atenderlo.

"Lo que acaba de pasar en #RedFlag no tiene ningún sentido! Y que semana tan hermosa! Gracias por el aguante! Los “bots” juntaron 1 millon de pesos en 1 hora para una chica de 22 años que necesita un tratamiento terapéutico para su hijo", celebró Rossello en su cuenta de Twitter.