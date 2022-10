Sóftbol: el bahiense Juan Cruz Zara, convocado para la defensa del título mundial

Confirmando una vez más su gran momento deportivo, el bahiense Juan Cruz Zara nuevamente tendrá el honor de defender los colores albicelestes en una cita mundialista y de llegar a la cúspide del Sóftbol mundial.

El jugador de nuestro medio fue convocado por el cuerpo técnico argentino para integrar la Selección en la Copa Mundial de Sóftbol Masculino de la WBS, a desarrollarse en Auckland, Nueva Zelanda, del 26 de noviembre al 4 de diciembre.

Zara, en esta ocasión único bahiense en la lista (Federico Olheiser quedó en condición de suplente al roster de 16 jugadores anunciado), tendrá la posibilidad de revalidar los laureles conseguidos en la pasada cita mundialista, cuando Argentina se coronó campeona en Praga 2019.

“La idea es viajar el 7 de noviembre, porque previamente jugaremos unos amistosos cerca de Auckland y después afrontaremos un torneo amistoso con Japón, Australia, Nueva Zelanda y República Checa, que será preparatorio para el Mundial”, nos cuenta Zara.

“Las expectativas obviamente son las mejores, la idea es ir a ganarlo otra vez. Estamos viviendo un momento bárbaro como equipo junto al seleccionado y eso nos llena de ilusión. Trataremos de hacer nuestro juego y ser fuertes como lo venimos siendo”, agregó.

El plantel argentino presenta un grupo de jugadores con amplia trayectoria en la escena internacional, incluidos 13 campeones mundiales y medallistas de oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

Argentina se consagró campeón mundial de softbol masculino en el año 2019, con un histórico triunfo ante Japón, por 3-2 en 10 entradas, en la final del mundial. Semanas más tarde, el equipo nacional consiguió la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

Este año, el elenco albiceleste conquistó el último título que le faltaba, el Campeonato Panamericano de la categoría que se disputó en Paraná. De este modo, nuestro país ostenta el título en todos los eventos internacionales de los que puede participar.

Argentina, número 1 del ranking mundial, integrará el Grupo A de la Copa Mundial, junto con República Checa (5º), Nueva Zelanda (6º), Estados Unidos (7º), Cuba (12º) y Filipinas (21º). El Grupo B, en tanto, lo disputarán Japón (2º), Canadá (3º), Australia (4º), Venezuela (9º), Dinamarca (10º) y Sudáfrica (11º).

El fixture de la primera fase es el siguiente: vs Cuba, 26-11 a las 0:30; vs Filipinas, 27-11 a la 1; vs Nueva Zelanda, el 28-11 a las 3:30; vs República Checa, el 29-11 a las 0:30; vs Estados Unidos, el 29-11 a las 9:30.

La plantilla de jugadores es la siguiente: Santiago Carril (OF), Federico Eder (IF), Manuel Godoy (IF), Román Godoy (P), Martín González (P), Francisco Lombardo (IF), Ladislao Malarckzuc (IF), Huemul Mata (P), Teo Migliavacca (OF), Mariano Montero (OF), Bruno Motroni (C), Gonzalo Ojeda (IF), Alan Peker (OF), Lucio Retamar (OF), Gian Scialacomo (IF), Juan Cruz Zara (C). Suplentes: Pablo Migliavacca, Federico Olheiser y Franco Ortellado.