Mauro Icardi, explosivo con Wanda Nara: “Se le está yendo la mano, pasó un límite"

El futbolista argentino Mauro Icardi aseguró que “nunca” se separó de Wanda Nara y que el supuesto romance con L-Gante “no es verdad”, sino que “le sirve para tener prensa”, según dijo este miércoles en un vivo de Instagram. “Se le está yendo la mano, pasó un límite”, lanzó.

"Nunca nos separamos con Wanda. Hace un año que según ella se quiere separar y después hay un chantaje, una amenaza, algo... y nunca se separa", expresó.

“Hace nueve años que estamos juntos, nunca nos separamos. Siempre estuvimos juntos”, añadió.

"No estamos separados. Para mí si hay que hablar las cosas se hablan en persona, no poniendo un mensajito 'me separé", dijo en relación al posteo de Wanda en Instagram en el que anunció su distanciamiento del actual delantero de Galatasaray.

Y siguió sobre su rol en la familia: “Ya todos saben la clase de padre que soy, como me comporté desde un primer momento con tres nenes que no son míos, pero que los quiero como si los hubiera parido yo, siempre les di mi vida. Siempre fueron felices, pero hoy, por desgracia de la vida, la madre decide romper, pero yo sé muy bien lo que piensan ellos”.

Respecto de su affaire con Eugenia “La China” Suárez, Icardi puntualizó: "Sí, obviamente se creó un ambiente un poco raro después de lo que pasó el año pasado. Aunque no voy a aclarar lo que pasó, Wanda sabe la verdad de todo”.

Y continuó ante sus millones de seguidores: “Y obviamente desencadenó algo. Después hubo un perdón, no sé si sincero o no. La semana que viene vendrá, hablaremos e intentaremos solucionarlo para bien o para mal".

También habló de la supuesta relación de Nara con L-Gante: “Nada de eso es verdad, son cosas que hicimos porque ella dice que le sirve para tener prensa. Pero parece que ahora se le está yendo la mano, pasó un límite”.

En la misma sintonía, aseguró que la están esperando “con los nenes en Estambul”, donde ya están con sus actividades habituales. “La estamos esperando, esperamos que la madre se digne a venir, la están esperando”, remarcó una y otra vez.

Mauro Icardi, sobre el supuesto romance de Wanda Nara con L-Gante

Icardi se mostró molesto con el supuesto romance de Wanda con L-Gante. "Creo que había otra forma de publicitar, creo que no es la adecuada para lo que es ella, para lo que es su marca, para lo que creamos juntos en 9 años. Se lo digo, pero bueno, será un modo de venganza... No estoy de acuerdo, obviamente", manifestó.

"Ahora estamos separados, ella está en Argentina y yo acá. Ahora veremos que hacer cuando ella venga la semana que viene, porque se generó un ambiente con mucha mentira mediática. Ella está enojada. Yo estuve enojado. Son cosas que pasan en una pareja que se pueden arreglar, no en lo mediático o estando a kilómetros de distancia", señaló.

Icardi explicó que habla “diariamente” con Nara y consideró que “no hay motivo para seguir con este circo mediático” y que él “no es de esas personas”.

"Todo tiene solución. Esto es un tema más mediático que lo que realmente es", subrayó, al mismo tiempo en el que consideró que el referente de la Cumbia 420 “usó bien sus palabras para colgarse de todo esto, lo usó también con una canción” y que “a los medios le sirvió esto del romance". (NA)