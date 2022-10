Entre lágrimas, Marcos Rojo habló de su lesión: "Todo indica que son los ligamentos"

El defensor y capitán de Boca Juniors, Marcos Rojo afirmó esta tarde que "seguramente" se lesionó "en los ligamentos de la rodilla derecha", luego de la victoria de su equipo ante Sarmiento en Junín por 1 a 0 que lo consolida como líder de la Liga Profesional.



"Todo indica que son los ligamentos porque ya sufrí esa lesión", dijo entre sollozos el defensor y referente "xeneize".



"Tengo una rodilla muy fuerte porque tuve muchas torceduras, pero esto me hace acordar a que me pasó algo similar en Inglaterra en 2017. Por eso para mi es el ligamento cruzado. Veremos que dice mañana la resonancia", fue el crudo pronóstico del zaguero platense de 32 años.



Después hablo del gesto de sus compañeros, que fueron a festejar con él al banco de suplentes tras el gol anotado por Luca Langoni en el descuento del primer tiempo.



"Es lindo ver este gesto de mis compañeros. Me pone contento por el triunfo y por los chicos, porque ellos dijeron que iban a ganar por mi. Nosotros no descansamos y a los cinco días de ganar la Copa de la Liga ya estábamos compitiendo. Por eso la sucesión de lesiones. Pero es cierto que todos los equipos están igual"



"Pero nosotros estamos muy cerca del título, así que no hay que bajar los brazos. Atlético Tucumán y Racing son grandes competidores y por eso hay que seguir metiendo hasta el final", analizó.



Y para terminar habló de los pasos a seguir luego de su lesión, al referir que lo que quiere ahora es estar en su "casa con la familia. Pasaré con ellos estos días de dolor y tristeza para después ya ponerme en la cabeza la recuperación. Mañana me voy a hacer los estudios con el médico Jorge Batista y ahí él verá la mejor opción".

Marcos Rojo había jugado su último partido ante Huracán y venía de estar parado en cuatro encuentros, ya que había sufrido una lesión muscular en el sóleo de la pierna derecha.En esa posición el entrenador también tiene ausentes también por sendas lesiones a Nicolás Figal y Gabriel Aranda, quienes se hicieron estudios el lunes pasado y no fueron convocados para jugar esta tarde en Junín.Boca de visitante derrotó por 1 a 0 a Sarmiento con gol de Luca Langoni y con 48 puntos es el líder de la Liga Profesional.El próximo domingo visitara a Ñewell`s Old Boys, en Rosario desde las 16.30, por la vigésimosexta fecha de la Liga Profesional