Por qué José Luis Gioia no participó en el repechaje de MasterChef tras su polémica salida

Este lunes comenzó la semana de repechaje en MasterChef Celebrity, en la que se vio el esperado regreso de los participantes eliminados durante la temporada; sin embargo, una ausencia llamó la atención: el humorista José Luis Gioia no volvió a las cocinas.

Cuando Santiago del Moro presentó a los famosos en su regreso y explicó cómo sería el sistema por el que uno o más eliminados podrían volver a la competencia, aclaró la situación del actor. Él fue el primero de esta temporada en ser eliminado y dio filosos dichos sobre el jurado -Germán Martitegui en especial- y Analía Franchín.

“Ahora, ustedes son siete y falta obviamente José Luis Gioia que no está aquí con nosotros por prescripción médica, así que le mandamos un fuerte abrazo a él”, dijo de manera escueta el conductor, antes de volcarse de lleno en la dinámica del repechaje del programa.

Las polémicas declaraciones de Gioia

Tras ser eliminado de la competencia, el humorista desaprobó que tanto Germán Martitegui como Analía Franchín lo llamen “soberbio”.

“A Analía no le quise contestar porque sería agresivo, porque si yo lo hiciese con la misma ironía y de la misma forma que lo hizo ella, la miraría y le diría que si fuera soberbio no estaría sentado al lado tuyo. Eso fue nada más, la única vez que la vi en mi vida”, aseguró, en el ciclo Jubilados TV.

“Ella habló de las milanesas, se puso a hacer milanesas porque estuvo en el programa dónde a mí me eliminaron, que había que hacer milanesas ¿cuál es la soberbia mía?, ¿porque no soy un gran cocinero?", señaló Gioia.

Y agregó: “Yo voy a hacer un reality de humor, que suban los tres del jurado (a un escenario) a hacer monólogos al lado mío, yo los voy a calificar a ver qué tal son los monólogos de cada uno”.

Contó que esa “era la segunda vez que me decían soberbio, porque me lo había dicho Germán (Martitegui), el chef”. Añadió que fue “porque no le había hecho caso en algo que me dijo”, a lo que el jurado del reality manifestó “No sé si fue distracción o soberbia".

"Y yo lo miré y le dije que no soy soberbio. Aparte, ¿soberbio?, ¿Soberbio de qué?, ¿De dónde va a salir mi soberbia? Soy un tipo que viene de una familia extremadamente humilde, me crié humilde, sigo teniendo mi familia muy humilde”, había declarado.