Mirá el insulto de Medvedev que le pudo haber costado jugar la final con Nadal

El ruso Daniil Medvedev, segundo del ránking mundial, pudo haber tirado a la basura su gran performance en el Abierto de Australia, donde se clasificó a la final tras vencer en cuatro sets al griego Stéfano Tsitsipas (4°), luego de decirle de todo al juez de silla durante una discusión en un descanso del encuentro, que podría haberle valido su descalificación.

“¿Sos estúpido? ¿Su padre puede hablar en todos los puntos? ¡Su padre puede hablar en todos los puntos! ¿Vas a responder mi pregunta? ¡Cómo podés ser tan malo y estar en una semifinal de un Grand Slam! ¡Mirame! Te estoy hablando”, lanzó Medvedev al español Jaume Campistol, quien se mantenía inmutable tratando de explicarle la situación.

