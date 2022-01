Un mecánico fue aplastado por la trompa de un avión en el Aeropuerto de Morón

Un mecánico sufrió fisuras de costillas y otras graves heridas al ser aplastado en el aeropuerto de Morón por la trompa de un avión cuyo tren de aterrizaje delantero colapsó por causas que se intentan establecer.

La aeronave es un modelo Fairchild Metroliner III que suele ser utilizado por gobernadores, funcionarios y empresarios para realizar vuelos regionales, y el operario herido se recupera satisfactoriamente, según informó la empresa dueña del avión.

El avión posee 19 plazas, con cabina presurizada, y es un bimotor y turbohélice diseñado por Swearingen Aircraft y construido desde 1972 por la compañía Fairchild.

El accidente que pudo terminar con la vida de manera inmediata del mecánico que quedó aplastado y fue rescatado con varias costillas fisuradas, se produjo en las últimas horas cuando el tren de aterrizaje delantero de la nave Metroliner III matrícula LV-VDJ colapsó y cayó sobre el técnico aeronáutico, de 57 años de edad, que se encontraba revisando una falla en una de las ruedas del tren delantero.

Los pilotos habían decidido ir a almorzar mientras los operarios de pista realizaban las reparaciones cuando se produjo el desplome de la nariz de la nave que pertenece a la empresa Dos Mil Aerosistema S.A. que había registrado un antecedente por un aterrizaje forzoso en el año 2020 que terminó con la nave fuera de la pista y pasajeros aterrados pero ilesos.

Expertos aeronáuticos expresaron a NA que "el piloto se subió al avión y al poner en marcha no le funcionaba el interruptor master switch, que apaga y enciende el sistema eléctrico".

"El master suele ser dual, un interruptor para la batería (BAT) y otro para el alternador (ALT). El objetivo de un interruptor, solo para el alternador, es poder aislarlo en caso de que ser averíe", explicaron.

El piloto a cargo delegó la supervisión técnica a tres mecánicos y se fue a almorzar cuando fue interrumpido por la noticia que uno de los trabajadores había quedado aplastado por el avión mientras revisaba el tren delantero de aterrizaje.

Fuentes del Ministerio de Defensa de la Nación precisaron que el accidente en Morón, sucedió "en el sector civil del aeropuerto".

Las causas del hecho están en proceso de investigación, aunque desde el sector gremial aeronáutico explicaron que podría tratarse de una "falla de coordinación" en el trabajo la que generó que el tren delantero se precipitara sobre el técnico, quien se recupera de las heridas sufridas.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

La nave que se desplomó sobre el operario tiene un peso total de 4.309 kilos.

Se trata de un avión con un diseño estilizado, de nariz roma, y que ha sido utilizado para fines militares en los Estados Unidos bajo la denominación Fairchild C-26 Metroliner.

Si bien no desarrolla velocidades superiores al sonido, es una nave ágil que vuela a 460 km por hora y tiene un alcance de 3.750 km.

La serie Metro, y en particular la Metro III, es muy utilizada pero tienen una foja de accidentes destacados.

El 3 de mayo de 2005, un Metro III que operaba un vuelo de carga como el vuelo 23 de Airwork se partió en el aire y se estrelló cerca de Stratford, Nueva Zelanda. Ambos tripulantes murieron.

Otro accidente fatal se produjo el 7 de mayo de 2005, cuando un Transair Metro 23 se estrelló cerca del río Lockhart, al norte de Cooktown, Queensland en Australia. Un total de 15 personas murieron en lo que es, a diciembre de 2009, el peor accidente aéreo en Australia desde la década de 1960.

En España, el 10 de febrero de 2011, el vuelo 7.100 de Manx2, un Metro III propiedad de la aerolínea española Air Lada que operaba en nombre de Manx2, estaba en un vuelo desde Belfast, Irlanda del Norte, a Cork, Irlanda. La aeronave se estrelló al aterrizar en la niebla, provocando la muerte de las seis personas a bordo.

El 10 de noviembre de 2013, un Metroliner operado por Bearskin Airlines con el número de vuelo JV311, se estrelló en la aproximación final a su destino en Red Lake, Ontario, Canadá, en ruta desde Sioux Lookout, Ontario.

La aeronave experimentó una falla casi total del motor izquierdo a 500 pies que, combinado con la aeronave en la configuración de aterrizaje, causó una pérdida de velocidad que resultó en una situación irrecuperable.

Los sistemas de seguridad para ayudar en el manejo con un motor fuera no se activaron porque el motor no se apagó por completo. El escenario proporcionó información contradictoria a los pilotos que no tuvieron tiempo de identificar la naturaleza de la falla. Dos miembros de la tripulación y tres pasajeros murieron en el accidente.

En Argentina, el 6 de junio de 2012, un metro SA227-C, en ruta desde Montevideo a Ezeiza, se estrelló en el Río de la Plata cerca de la costa de Montevideo al sur de la Isla de Flores. Estaba registrado como CX-LAS, operando un vuelo de carga en nombre de DHL.

Mientras, un Metro III tuvo problemas al aterrizar en el aeropuerto de Mendoza, el 5 de noviembre de 2020, cuando se registró una excursión de pista de la aeronave SA227-AC Metro III, mientras realizaba su maniobra de aterrizaje. (NA)