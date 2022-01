El Gobierno le respondió a Larreta: "Que escuche o lea, que no tenga una respuesta preparada porque sí"

El Gobierno volvió a salir hoy al cruce del referente opositor Horacio Rodríguez Larreta, esta vez por su crítica a las declaraciones de la vicepresidenta Cristina Kirchner sobre el Fondo Monetario Internacional (FMI), y le reclamó que "escuche" y "no tenga una respuesta preparada porque sí".

La encargada de responderle al jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fue la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, minutos después de su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada y luego de que Rodríguez Larreta considerara que las críticas de la Vicepresidenta al FMI "no ayudan nada" a la negociación.

"Yo le pido al jefe de Gobierno que escuche o lea, que no tenga la respuesta preparada porque sí", señaló Cerruti en una entrevista radial al ser consultada sobre los dichos del referente del PRO.

Y agregó: "Yo escuché a la Vicepresidenta, como creo que la escuchamos todos los que nos interesa su palabra política, y dice sobre la negociación con el Fondo más o menos lo miso que digo yo".

"Si hubiéramos sido gobierno en 2018, no hubiéramos recurrido al Fondo, allí nos puso Mauricio Macri; ahora lo tenemos que resolver y no vamos a hacer ningún acuerdo que implique un ajuste", completó la portavoz presidencial.

En el mismo sentido, la funcionaria remarcó que el cuestionamiento al Fondo Monetario en el marco de la negociación que lleva a cabo el Gobierno "lo dice la Vicepresidenta, lo dice el Presidente, lo dice el ministro de Economía y lo dicen todos".

Cristina Kirchner había cuestionado las políticas de ajuste que suele proponer el FMI durante una conferencia que brindó en Honduras, adonde viajó para asistir a la asunción de la presidenta electa de ese país, Xiomara Castro.

Este jueves por la mañana, Rodríguez Larreta encabezó un acto de gestión en el que opinó: "No ayuda y genera más incertidumbre que a 24 horas del vencimiento con el FMI no sabemos si se paga o no, los mensajes contradictorios del Gobierno, la Vicepresidenta hablando en contra del acuerdo, todo eso no ayuda nada". (NA)