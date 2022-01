Argentina tuvo un superávit comercial de U$S 14.700 millones en 2021

De acuerdo con el Informe de Comercio Exterior Enero 2022 emitido por la Cancillería argentina, durante 2021 el país tuvo un superávit total para 2021 de US$ 14.700 millones, tomando en cuenta las exportaciones y las importanciones.

Las ventas argentinas al exterior alcanzaron los US$ 77.934 millones durante el año pasado, convirtiéndose en las más altas desde 2012 y un 20% superiores a las realizadas en 2019.

Además, registraron el mayor valor histórico para diciembre, con exportaciones por US$ 6.587 millones e importaciones por US$ 6.216 millones, logrando un superávit comercial de US$ 371 millones para el último mes del año.

Según datos de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, en el acumulado anual, las ventas externas alcanzaron los US$ 77.934 millones, las más altas desde 2012, con un crecimiento interanual de 42%, cuyos destinos principales fueron Brasil, China, Estados Unidos, India y Chile, que acumularon el 40,5% del total exportado.

Asimismo, las exportaciones de Manufacturas de Origen Industrial registraron el diciembre más alto desde 2013 y las de Combustible y Energía el diciembre más alto desde 2012.

El sector de automóviles y comerciales livianos alcanzó los 259.287 vehículos en 2021, con un acumulado anual 88,6% superior a 2020 -afectado por la pandemia- y 15,6% superior si se lo compara con 2019.

Por su parte, las exportaciones de Productos Primarios y de Manufacturas de Origen Agropecuario también obtuvieron un registro récord para diciembre (US$ 2.678 millones) mientras que para el total anual llegaron a US$ 32.806 millones, un 61,8% por encima de 2020. (Télam)