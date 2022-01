Edwin Cardona llegó al país para sumarse a Racing

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

El mediocampista Edwin Cardona arribó esta mañana al país proveniente de Colombia para sellar su vínculo con Racing Club y así convertirse en el tercer refuerzo de La "Academia" con miras a la próxima temporada.



"Estoy contento, feliz con un nuevo proyecto y con esta nueva ilusión", declaró el futbolista tras llegar al aeropuerto de Ezeiza acompañado por su familia y su representante.



Cardona, quien fue recibido por los directivos Roberto Torres y Miguel Jiménez, se someterá esta tarde a la revisión médica y en caso que los resultados sean positivos firmará el contrato que lo unirá a la institución de Avellaneda hasta diciembre de 2024.



El exjugador de Boca Juniors llega al conjunto dirigido por el técnico Fernando Gago luego de las incorporaciones del delantero Gabriel Hauche y el defensor Facundo Mura.



El futbolista de la Selección Colombia catalogó su llegada a Racing como "una buena decisión", aunque aclaró que fue "difícil" porque Atlético Nacional, club del que es hincha y en el que debutó profesionalmente, también quiso contratarlo.



"Fue una decisión difícil, todos saben que soy hincha de Atlético Nacional. Hablamos con mi familia y creo que tomamos una buena decisión. Estamos contentos de estar nuevamente en Argentina", dijo.



El tricampeón con Boca Juniors de la Superliga Argentina 2017-18, Copa de la Liga 2020 y Copa Argentina 2019-20 también habló sobre su relación con el DT Fernando Gago, con el que fue compañero en el conjunto "xeneize".



"Tenia muy buena relación con él (Gago) cuando jugábamos y ahora se va a dar como entrenador. Estoy contento de estar acá y ojalá podamos conseguir los objetivos trazados en este año", comentó sobre "Pintita" y sus deseos con miras a la próxima temporada.



El jugador oriundo de Medellín también hizo mención su presente futbolístico y a sus ganas de ponerse a punto físicamente junto con sus nuevos compañeros.



"No es lo mismo entrenarse solo en casa y en el gimnasio, es diferente, pero vengo bien para ponerme a punto para el equipo", expresó.



El exfutbolista de Independiente Santa Fe, Junior de Barranquilla y Atlético Nacional, entre otros clubes, aseguró que su llegada a Racing Club no es "una revancha" dentro del fútbol argentino tras su paso por Boca Juniors.



"No lo veo como una revancha, creo que mi paso por Boca fue positivo, pero eso es parte del pasado. El presente es Racing y estoy contento de estar acá", sentenció.



"Me hablaron maravillas de Racing. En el estadio se siente la euforia, es un gran club y ahora a dejar todo de mí para el equipo", manifestó en referencia a la institución de Avellaneda.



Cardona, por último le restó importancia al número de camiseta que utilizará en Racing (suele usar la "10"), a la vez que destacó que su intención aportar su "granito de arena" para poder triunfar en el club.



"Usaré el numero que me toque, de mi parte daré lo mejor en el terreno de juego y aportaré mi granito de arena para este gran club", concluyó. (Télam).