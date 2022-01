Tenis: Argentina barrió a Georgia en el comienzo de la ATP Cup

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Argentina le ganó a Georgia por 3 a 0 en la jornada estreno de la ATP Cup, un torneo disputado sobre canchas rápidas en la ciudad de Sydney, que abrió la temporada 2022 de tenis camino a la primera gran cita del año: el Abierto de Australia previsto en Melbourne del 17 al 30 de enero.



El equipo "albiceleste" se impuso en la apertura del grupo D, que también integran Grecia y Polonia, con victorias de Federico Delbonis sobre Aleksandre Metreveli por 6-1 y 6-2 y de Diego Schwartzman ante Nikoloz Basilashvili por idéntico marcador.



El tercer punto lo aportó la dupla Máximo González y Andrés Molteni, vencedores de Saba Purtseladze y Zura Tkemaladze también por 6-1 y 6-2.



El próximo compromiso de Argentina será ante el equipo de Grecia en la madrugada de este lunes: Delbonis enfrentará a Michail Pervolarakis desde las 3:30, luego jugarán Schwartzman (13) ante Stefanos Tsitsipas -número 4 del mundo- y finalmente el dobles con integrantes a designar.



Argentina, capitaneada por Alejandro Fabbri, uno de los entrenadores del "Peque" Schwartzman, sufrió una baja de último momento por el positivo de Covid-19 registrado por Federico Coria en su llegada a Australia. Su lugar fue ocupado por Facundo Bagnis.



Por la misma razón debieron bajarse el ruso Andrey Rublev (5 del ranking), el español Rafael Nadal (6) y el canadiense Denis Shapovalov (14), en tanto que el número 1 del mundo, el serbio Novak Djokovic no asistió por no cumplir con los requisitos sanitarios de ingreso al país.



La fase de grupos de la ATP Cup se jugará hasta el 6 de enero. En la primera semifinal, el vencedor del grupo A se cruzará con el ganador del grupo D, el 7 de enero. La segunda semi será el 8 entre los ganadores de los grupos B y C. Y la final se llevará a cabo el 9 de enero.



Otros resultados de la primera jornada fueron: España 3-Chile 0 y Serbia 2-Noruega 1 por el Grupo A más Grecia 1-Polonia 2 en el D.