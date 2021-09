Vidal: "Esta vez el triunfo no son los porcentajes, sino la cantidad de diputados"

La precandidata a diputada nacional de Juntos por el Cambio en la Ciudad María Eugenia Vidal remarcó este miércoles que "la medida del triunfo de esta elección no son los porcentajes de los votos, sino la cantidad de diputados", ya que insistió en que el objetivo es evitar que el Frente de Todos tenga quórum propio en la Cámara baja.

A la vez, la exgobernadora bonaerense aseguró que el oficialismo hizo una "campaña paralela" para "hablar de cualquier cosa menos de lo que preocupa a la gente, porque no tiene respuestas".

"La medida del triunfo de esta elección no son los porcentajes de los votos, quién encabeza la lista: ganamos o perdemos esta elección si el kirchnerismo no consigue o consigue la mayoría en la Cámara de Diputados y eso se construye con las 24 elecciones en las provincias", sostuvo la postulante del oficialismo porteño.

En diálogo con Luis Majul y Eduardo Feinmann, en el marco del pase entre Esta Mañana y Alguien tiene que decirlo en Radio Rivadavia, la referente del PRO subrayó que "el triunfo de esta elección se cuenta en diputados: al oficialismo le faltan sólo 10 para alcanzar la mayoría".

Al analizar los temas que marcaron la agenda previa a las elecciones, Vidal cuestionó la "campaña paralela" del Frente de Todos. "El oficialismo ha tratado de hablar de cualquier cosa menos de lo que preocupa a la gente, porque no tiene respuestas: habla del pasado, de astrología, de sexualidad, de despenalización, porque no quiere hablar de educación, de inflación, de economía. En vez de dar debate sobre esos temas importante y decir qué van a hacer desde el Congreso y desde el Ejecutivo, ponen en agenda cuestiones que hoy a la gente no le importa". Y agregó: "No hablan no sólo de aquello que no pueden resolver, sino tampoco de aquello que no pueden explicar, como el vacunatorio VIP, los privilegios en Olivos".

Finalmente, la precandidata indicó que compartirá búnker con sus contrincantes en la interna de Juntos por el Cambio, Ricardo López Murphy y Adolfo Rubinstein: "Vamos a estar los tres juntos, esperando los resultados. Cualquiera sea el ganador, vamos a estar juntos integrando la lista y acompañándonos mutuamente".