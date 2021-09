¿Qué relación hay entre lavar la ropa y la contaminación del estuario local?

Por Pablo Andrés Alvarez / palvarez@lanueva.com

Un proyecto que desarrollaron tres alumnos de séptimo año de la Escuela Técnica 1 de Ingeniero White fue escogido entre los mejores 30, entre un total de 681, del programa “Soluciones para el futuro 2021”.

Esta edición del certamen, que el establecimiento educativo whitense ya se adjudicó en 2018, reunió proyectos de tres países, de los cuales 396 pertenecieron a nuestro país, 146 a Uruguay y 139 Paraguay.

Denominado “Kartic biofiltros”, la idea de los alumnos Victoria Wesner, Carla Bustamante y Agustín Mangüello, quienes cursan el último año de Química, consiste en un filtro para el agua que se desecha el enjuague en los lavarropas automáticos que contiene, entre otras cosas, micro plásticos.

Para ello, utiliza las propiedades del carbón activado, específicamente su porosidad, para retenerlos y está pensado como un producto que promueve el cuidado del medio ambiente.

Según manifestaron en su tesis, la problemática puntual es la contaminación de agua residual por parte de microplásticos provenientes del lavado de ropa sintética, que afecta a los animales que viven en el estuario de Ingeniero White puesto que el agua es vertida al desagüe donde se mezcla con el agua residual (es tratada en plantas específicas pero no se les quitan los microplásticos) y se vierte en el estuario.

“Cuando lavamos nuestra ropa en casa estamos produciendo miles y miles de microplásticos que no vemos debido a su pequeñísimo tamaño. En la actualidad toda la ropa utilizada por los seres humanos esta hecha de manera sintética, al lavar este tipo de prendas se liberan con cada lavado dichas fibras (dicho desprendimiento también es favorecido por los productos: suavizantes, detergentes, etc.). Nuestra idea es poder crear un filtro que retenga estas partículas y así no sean liberadas al medio ambiente”, explicaron los estudiantes.

Basaron su trabajo, asesorados por el profesor Walter Acosta, en los estudios que se han realizado en el estuario de Ingeniero White por parte de la Universidad Nacional del Sur, donde se refleja como los cangrejos que habitan en esa zona están contaminados en sus escamas por microplásticos.

“Con cada lavado de ropa estamos enviando a los hábitats naturales toneladas de contaminantes que producen la muerte de animales en muchos casos. Y además, estamos contaminando el agua”, especificaron.

“Solve for Tomorrow”, tal su denominación en inglés, invita a estudiantes de educación secundaria de Argentina y Paraguay y educación media en Uruguay a que ideen soluciones para el futuro que resuelvan problemáticas de su comunidad.

La actual es la octava edición y la institución whitense se consagró ganadora del programa en 2018 (el proyecto de las prótesis en 3D) y en 2019 se ubicó entre los 5 equipos finalistas (con Bad-Bad).

Entre 2014 y 2020, se presentaron más de 4.300 proyectos, de la mano de alumnos y alumnas de entre 12 y 19 años.

El domingo 19 de este mes finalizará el proceso de Co-creación, cuando se elijan los mejores 5 proyectos, que pasarán a disputar, en Buenos Aires (entre el 25 y 26 de octubre) la etapa decisiva.

El evento final será un día después, cuando los equipos presentan sus iniciativas mediante un pitch de 5 minutos y son evaluados por un jurado de expertos y expertas que selecciona al equipo ganador.

El jurado está integrado por Nelson Duboscq (cofundador y CEO de Digital House); Tomas Giovanetti (CEO y fundador de TGA The Gaming Agency); Valentina Avetta (emprendedora y ganadora de Soluciones para el Futuro 2016); Soledad Nuñez (ex Ministra de Vivienda de Paraguay); Ricardo Braginski (periodista especializado en Educación, Tecnología, Ciencia e Innovación) y Fredi Vivas (embajador S4T y CEO de RockingData).