Filmó a una ballena acercándose a la tabla de una mujer y le escribió Ginóbili para felicitarlo

Lucía Rodríguez

(Agencia Coronel Suárez)

Hay ciertas imágenes que inmediatamente provocan una reacción en el público, algunas nos indignan, otras nos emocionan.

Maxi Jones, fotógrafo de la ciudad de Puerto Madryn supo al instante que estaba logrando una toma única cuando con su dron captó a una ballena Franca Austral en el momento en que se acercaba a una tabla de stand up paddle sobre la que había una mujer.

Al llegar a su casa bajó la foto y la subió a las redes sociales con una repercusión al instante tanto en personas y medios nacionales como internacionales.

Se hizo tan popular que llegó hasta el bahiense y destacada figura, Manu Ginóbili, quien escribió al fotógrafo un mensaje en Twitter: "MA RA VI LLO SO".

Maxi, en diálogo con La Nueva, confió que no deja de ver una y otra vez el video y aún no lo puede creer.

"Veo como la ballena mira a la persona, toca la tabla, pasa como un gato por debajo de la tabla. Me están llamando de todas partes del mundo, anoche se comunicaron los productores del show de Ellen DeGeneres, es increíble”, expresó.

La toma de la ballena fue lograda en la zona de las playas del centro de Puerto Madryn en un día que tenía todo a favor de la utilización del dron, sin viento, mar calmo y la tranquilidad de la mañana.

“Las mujeres estaban haciendo stand up paddle y yo salí a buscar una toma semejante, dije 'en algún momento va a pasar cerca de un kayak o de una tabla', pero nunca me imaginé que podía pasar esto. Ahí vi cómo la ballena se empezaba a acercar e inmediatamente llevé ahí el dron", contó.

"Se me puso la piel de gallina cuando justo el dron está parado cenitalmente y toca con su aleta la tabla de la mujer”, comentó.

Para Maxi este suceso es un mimo a una actividad que realiza con pasión desde hace varios años, cuando recorre las playas y las costas de Puerto Madryn para retratar a las ballenas y su entorno natural.

Comentó que en la provincia está prohibido acercarse a las ballenas, pero Analía, la mujer de la tabla que luego lo contactó por las redes sociales, vio como la ballena se acercaba y levantó su remo para no molestarla, solo se limitó a contemplarla y esperar que pase.



Maxi Jonas, en diálogo con La Nueva.

“Puerto Madryn tiene los mejores atardeceres, siempre he estado en contacto con gente del exterior y todos coinciden en el lugar increíble que tenemos y la manera en la que lo cuidamos”, señaló.

El fotógrafo agregó que se siente reconfortado porque con su toma y sus fotos mostró la manera en que los animales se acercan a los humanos y cuando no son agredidos pueden comunicarse y coexistir.

“La imagen hay que buscarla en lo cotidiano, cómo pega una sombra o el sol. Me divierto tanto mirando la realidad y me encantaría poder captar todo lo que veo cada vez que salgo”, sostuvo.

El mejor regalo de cumpleaños

La mujer de la tabla es Analía Giorgetti, quien en el día de su cumpleaños salió con unas amigas en la mañana del martes a disfrutar de un rato en su tabla en el mar.

“Salí con mi amiga y ellas vinieron a avistarnos, salían, nos miraban, se volvían a sumergir. En la tabla no ves la ballena completa pero sabíamos que estaban cerca. Al llegar a mi casa me enteré la foto primero y luego el video de lo que había hecho la ballena”, dijo.



Analía Giorgetti (centro) y amigas.

Al estar en la tabla cuando se acercó la ballena, levantó su remo para no molestarla y dejarla pasar. Pero la ballena no se fue sino que jugó un rato con ella.

“Lo ideal es retirarse, pero no me dio tiempo. Me tocó con su aleta y fue una emoción muy grande, no tuve miedo para nada”.

"Cuando el día está lindo siempre hay gente en el golfo y las ballenas nos acompañan durante varios meses. Fue una cosa de respeto mutuo, hay que dominar tantos kilos, apenas me roza y después en la filmación veo la vuelta que da debajo de mi tabla, fue una locura lo que se vivió”.