Fernando Compagnoni: "Los jóvenes van a castigar con su voto el confinamiento innecesario"

--¿Por qué la gente debería votar la lista del PRO, la Coalición Cívica, el Peronismo Republicano, la UCR possista y Confianza Pública, entre otros?

--Porque quienes conformamos la nómina podemos exhibir la capacidad de gestión que tenemos. Quien lidera nuestra propuesta, Diego Santilli, ha tenido una gestión en materia de Seguridad que ha convertido a Buenos Aires en la segunda capital más segura de América, después de Otawa, Canadá. Esa misma impronta está en el resto de los candidatos, tanto provinciales como seccionales y locales.

“En segundo lugar, porque traemos una batería de 19 proyectos y propuestas concretas con eje en la educación, el empleo y la seguridad, entre otros temas, que el propio 'Colo' (Santilli) nos ha pedido adaptar a las necesidades de cada una de las secciones electorales”.

--¿Cuáles son los más importantes?

--Salir a buscar a los 500 mil chicos que dejaron la escuela durante la pandemia para que regresen a las aulas; bajar impuestos a los sectores más castigados de la economía; eximir de impuestos a empresas que contraten a jóvenes de 18 a 35 años de edad; endurecer penas y prohibir las excarcelaciones para narcos, violadores y autores de delitos violentos o con armas; implementar la boleta electoral única; y promover todas aquellas leyes que transformen planes sociales en trabajo genuino, entre otras.

--¿Cuál sería la impronta regional para estos proyectos?

--Tomemos un caso: empleo joven. Santilli promueve eximir o diferir los pagos de las cargas sociales para empresas que contraten jóvenes. Nosotros tomamos esa idea, pero establecemos beneficios en función de los habitantes que tenga la población en que se aplique. A menos población, beneficios diferenciales. ¿Con qué objetivo hacemos esto? Para propiciar el empleo, claro, pero además para combatir el desarraigo.

“Con la educación y la capacitación ocurre lo mismo. Hay una idea rectora, pero que luego debe adaptarse a lo que necesita el mercado laboral de cada zona, como puede ser especialistas en la agroindustria, o en energías renovables, o cultivos específicos como la cebolla”.

--Se lo ha escuchado decir en los últimos días que el resultado de esta elección lo definirá el voto joven. ¿Por qué?

--Porque creo que los vecinos en general, pero los chicos y chicas en particular, van a castigar el confinamiento innecesario al que fueron sometidos durante casi dos años, tanto en intensidad como en extensión. El gobierno implementó un cierre total que aumentó la pobreza, destruyó 21.400 pymes y sacó a medio millón de chicos del sistema educativo, y sin embargo estamos entre los países del mundo con más cantidad de muertes por millón de habitantes.

--Se puede alegar, en tal sentido, que los últimos dos años de Mauricio Macri también provocaron desastres en la economía...

--Juntos es un espacio de escucha, reflexión y, sobre todo, de autocrítica. Nuestro espacio, de hecho, tiene a un expresidente que escribió un libro basado en la autocrítica, un elemento que está presente cada vez que hablamos con un vecino.

--¿Cuál sería la síntesis de esa autocrítica?

--Nosotros vinimos a la política a hacer transformaciones que la gente quería y necesitaba, pero cometimos el error de pedirle un esfuerzo mayor que el que podía hacer.

--¿En qué sentido?

--En materia tarifaria, por ejemplo. Quisimos hacer correcciones que había que hacer, pero que demandaba un esfuerzo que la gente no podía hacer. Y así llegamos al 2019 con un vecino que, si bien estaba de acuerdo con el rumbo, se veía ahogado por las medidas que se tomaron. Por eso optó por cambiar su voto.

“Ahora ese mismo vecino ve que las promesas que le hicieron ese año no se cumplieron. Les dijeron que iban a beneficiar a jubilados y pymes, y se tomaron medidas en contra; les dijeron que iban a corregir la presión fiscal a los sectores productivos, pero la acentuaron; les prometieron producir y exportar más, pero se cerraron al mundo y prohibieron las ventas al exterior, como la de carne a China, un producto que no se consume en el país”.

La lista de Compagnoni la completan, en los primeros lugares, Abigaíl Gómez, Gustavo Coria, Rosío Antinori y Franco Mombelli.

--¿Cree que estas elecciones serán clave para lo que suceda en 2023?

--Absolutamente. Marcarán la renovación legislativa, pero también posicionarán a los distintos espacios políticos de cara a los comicios presidenciales. Por eso le pedimos a la gente que nos acompañe y no permita un triunfo del kirchnerismo que desbalancee a la oposición en las cámaras.

--El oficialismo dirá que gracias a la mayoría con que cuenta en las cámaras se pudo aprobar la Ley de Zona Fría...

--Sobre ese tema se puede decir y debatir mucho, pero debo recordar que hace varios años, cuando aún yo era secretario de Gobierno de Bahía Blanca, referentes de todas las fuerzas políticas nos reunimos en un hotel de la ciudad para expresarnos a favor de una ley en tal sentido.

“Y otra cosa: la idea original era generar una ley diferencial para las zonas realmente frías. Lo que se hizo ahora fue ampliar tanto la Zona Fría que el beneficio se transformó en un gran subsidio nacional”.

--¿Cómo ve la unión con la lista que encabeza Facundo Manes y, a nivel local, Lorenzo Natali?

--Muy bien. Ambos compartimos la idea de que la educación sufre una problemática que hay que trabajar. ¿En qué nos diferenciamos? En que tenemos experiencia en la gestión y podemos mostrar las transformaciones y logros que hemos obtenido.