Países bajos fue una fiesta con el triunfo de Max Verstappen

De principio a fin, así fue el dominio del neerlandés Max Verstappen en el Gran Premio de Fórmula 1 disputado en Países Bajos.

En la carrera de este domingo el piloto local se impuso al volante de su Red Bull, tras las 72 vueltas al trazado de Zandvoort, y quedó como líder en la clasificación general.

Completaron el podio Lewis Hamilton en 2º lugar con Mercedes (a 20.932) y Valteri Bottas en el puesto 3, también con Mercedes (56.460).

An amazing moment for @Max33Verstappen and his army of Dutch fans 🟠 🏁 🏆#DutchGP 🇳🇱 #F1 pic.twitter.com/SAZ7tsZT4g