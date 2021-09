Argentina visitará a Brasil con "algunos cambios", según anticipó Scaloni

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, evitó hoy confirmar el equipo para visitar este domingo a Brasil, aunque anticipó "algunos cambios" debido a la seguidilla de partidos de esta ventana de las Eliminatorias sudamericanas.

Además, el director técnico argumentó que luego de la goleada ante Venezuela no pudo realizar un entrenamiento con quienes jugaron ese duelo, ya que el viernes descansaron e hicieron trabajos regenerativos, entre ellos el capitán Lionel Messi, que reconoció que está "bien", luego de la brutal patada que recibió en Caracas.

"Tengo una idea de cómo formará el equipo, pero todavía no pudimos hacer un entrenamiento con los que jugaron frente a Venezuela. Probablemente haremos algunos cambios pensando en la continuidad de partidos", explicó Scaloni, en conferencia de prensa.

Y, sobre la "Pulga" rosarina", completó: "Leo Messi está bien. Fue un susto, pero por suerte está bien. Confirmaremos su condición al 100 por ciento esta tarde, cuando hagamos trabajos de campo".

En ese sentido, si bien no lo confirmó, Scaloni plantearía dos modificaciones con los ingresos de Cristian "Cuti" Romero y Leandro Paredes, quienes por estar suspendidos no formaron parte del once inicial en el 3-1 contra Venezuela.

"Cuti" Romero ingresará por Germán Pezzella y Paredes lo haría por Guido Rodríguez, para ocupar la zaga central y el centro del mediocampo, dos sectores vitales en la reciente victoria contra Brasil del 10 de julio en el estadio "Maracaná", cuando Argentina se consagró campeón de la Copa América después de 28 años.

El entrenador santafesino también respondió acerca de cómo empuja el compromiso de los futbolistas después de haber conseguido ese título.

"Al final ganamos la Copa y tuvimos que ir a Venezuela a ganar el partido y ser protagonistas. Ahora hay que seguir intentando ganar y dejando una buena imagen, esto no acaba.

Ganando la Copa no es que te tirás por ahí, porque estos chicos están acostumbrados a competir, y tenemos que seguir exigiendo", aseguró.

Pero igualmente, aclaró que "sumar" es el principal objetivo de esta visita a San Pablo, por lo que se infirió que no vería con malos ojos un empate ante Brasil, que lleva seis puntos en la tabla de posiciones, porque ganó los siete encuentros que disputó.

"Hoy pensamos en sumar, más allá de alcanzar o no al líder; el objetivo primordial es clasificar al Mundial y cómo llegar a hacerlo. Juegue quien juegue, Brasil siempre es un rival importante. Viene de una racha positiva increíble y demuestra estar a la altura por sus jugadores de enorme calidad. Afrontaremos el partido con la máxima exigencia", explicó.

Y completó: "Brasil sigue siendo uno de los mejores equipos del mundo. El buscar soluciones (por la falta de jugadores) enriquece a los entrenadores".

Por último, Scaloni se refirió a dos temas importantes y de agenda: el boicot de las Ligas europeas a la entrega de futbolistas y el retorno del público a los estadios para el duelo contra Bolivia, el jueves que viene en el estadio "Monumental".

"Imagino que se tomará una postura clara e inflexible de cara a la siguiente fecha FIFA", lanzó Scaloni, para evitar que vuelva a ocurrir lo de esta ventana, con tres partidos en ocho días.

"Lo más lindo es que la gente pueda volver a la cancha, para ver a la Selección, a sus ídolos. Después de haber ganado la Copa no tuvimos casi acceso a la gente; es un buen momento para que quienes vayan a la cancha tengan cerca a sus jugadores", cerró. (NA)