El ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, sostuvo hoy que es necesario "prestarle más atención a los problemas que la sociedad planteó en las urnas", y remarcó que ni para la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ni para el presidente Alberto Fernández fue "una posibilidad romper el Frente de Todos".

"En el marco de una pandemia económica y sanitaria, logramos evitar el colapso, el país no estalló, el sistema sanitario respondió, se tomaron todas las medidas, se hicieron todos los esfuerzos, pero no alcanzó para obtener el resultado electoral en las PASO que nosotros pretendíamos. Entonces, evidentemente ahí hubo un problema de lectura; quizás entendimos que era suficiente lo hecho pero faltaba más", aseveró.

Indicó que a futuro se requiere "estar más abiertos a leer qué es lo que le pasó a nuestra sociedad, a nuestra gente, cuáles son las marcas profundas que está dejando esta pandemia, la combinación de crisis económica y sanitaria por todas las restricciones que eso implica y poder tener una lectura más profunda y una respuesta acorde a esta situación".

"La esencia de nuestro espacio es la representación. Ser caja de resonancia de los problemas de la gente es el axioma básico de nuestra fuerza política y creo que tenemos que prestar más atención a eso. No digo que no se les haya prestado atención, pero sí que no alcanzaron los esfuerzos y hay que mejorar tanto en cantidad como en calidad", aseveró el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense.

"Ni para Cristina ni para Alberto fue una posibilidad romper el Frente de Todos", enfatizó en declaraciones formuladas esta mañana a la radio online FutuRöck, tras lo cual indicó que "con el resultado electoral se abrió una crisis política que ya empezó a saldarse". (Télam)