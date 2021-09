Alejandro Biondini en Bahía: "Como decía Perón, soy un león herbívoro"

El precandidato a diputado nacional por el Frente Patriota, Alejandro Biondini, visitó Bahía Blanca y en diálogo con CNN se definió como un peronista de la primera hora y opinó que el legado de Perón dejó "una revolución productiva inconclusa" en el país.

Biondini dialogó con el programa "De Palabra" y dijo que no se considera un exponente de "ultraderecha" sino como un peronista de la primera hora. "Como decía Perón, soy un león herbívoro y algunos me estigmatizan por cosas que dije cuando tenía 30 años", explicó.

"No se que callos habré pisado en mi vida pero hoy con 65 años evolucioné y he cosechado algunos amigos y enemigos poderosos que me estigmatizan. Sin embargo hace mucho tiempo que no tengo problemas políticos ni judiciales", agregó.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Consultado por su candidatura sostuvo que se debe retomar el camino que empezó Perón y que quedó pendiente una "revolución productiva" que se desvió en primer lugar con el menemismo liberal de los 90 y luego con el kirchnerismo y los expulsados por el general de la Plaza de Mayo".

"Yo no me siento siento ubicado en la ultraderecha, nuestra posición es que en el marco de la democracia y esta situación de decadencia que mantiene alejada a la gente de la política es recuperar los valores justicialistas. No estamos ni a a izquierda ni a la derecha sino enfrentados al sistema de corrupción", sostuvo.

"Es cierto que defendemos los valores tradicionales pero también que cuestionamos y queremos ponerle freno a la usura y a otros problemas de la actualidad", abgregó.

La lista de Biondini lleva en nuestra ciudad como precandidato a concejal a Guillermo Álvarez, un profesor jubilado que ya se postuló como candidato a intendente en 2019 por esa misma fuerza.