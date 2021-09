Agredieron a L-Gante cuando visitaba a su hija recién nacida en el Hospital de Luján

El cantante L-Gante fue agredido cuando acudió al Hospital Municipal de Luján a visitar a su pareja y a su flamante primera hija, de nombre Jamaica.

La beba es fruto de la relación del cantante con Tamara Báez, nació en la madrugada del lunes 13 en el hospital y la agresión se produjo horas más tarde de ese mismo día en la puerta del nosocomio.

"Fui a ver a mi hija al Hospital de Luján y por ser de General Rodríguez, entre toda la gente que estaba haciendo el aguante, afuera uno, dos 'logis' que estaban ahí les pintó los barrabravas, no sé qué onda. Altos personajes", relató indignado en sus historias de Instagram.

"Ahí me pasaron los nombres, el Toti Roldán le dicen a este demonio de Tasmania que se quería hacer el barrabrava y caga el momento de alegría que teníamos ahí, alto fantasma", agregó.

Y continuó: "No puede ser, pa, gente grande fantasmeando todavía por hacer diferencia entre los barrios. No hay que hacer así de fantasma, las diferencias de barrio no van, perri, somos todos humanos. Estoy para otras cosas, rey, pero aprovecho este momento de bronca para hacérselo saber".

Por último aclaró que iba a dejar poco tiempo los videos en su perfil y que cuando se le pasara la bronca, los borraría. Y así lo hizo para que nada opacara la llegada al mundo de su hija.

Elián Ángel Valenzuela —su verdadero nombre— hizo que sus seguidores fueran partícipes de los minutos previos al nacimiento de Jamaica y dio la noticia a través de su cuenta de Instagram. .

"Ahí nació Jamaica. Acá me hicieron la segunda los pibes. Por poco no nació a las 4:20, rey", anunció junto a un video en el que se lo veía con sus amigos y subió las primera imágenes de la beba.

Días atrás, el joven oriundo de General Rodríguez tuvo un divertido cruce con Eduardo Feinmann a raíz del nombre que eligió para su hija. .

"Siempre vas con el...", indicó el periodista mientras hacía el gesto del cigarrillo con las manos y luego le preguntó el motivo por el que eligió ese nombre para la nena.

"Primero porque en Jamaica fuman mucho pero, sinceramente, lo elegí porque no lo tiene nadie", dijo el artista. "¿Pero hacía falta? Justo para...", insistió Feinmann y Elián remató con humor: "Pero ¿Qué me estás diciendo, que el nombre de mi hija está mal?".

"Jamás te diría, es lindo nombre más allá de eso", contestó el conductor y en la misma línea planteó: "¿Por qué no le pusiste María? La María...". Pero Claudia Valenzuela, la madre del cantante, que estaba en comunicación telefónica, interrumpió la charla: "¡No le des idea que ahora le pone María Jamaica!". (NA)