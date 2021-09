El Indio Solari le dejó un mensaje a Wado de Pedro tras las PASO: "Sosténganse como siempre, sereno"

Luego de las últimas elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), en las que el Frente de todos no alcanzó los resultados esperados y podría perder el quórum en el Congreso, Carlos Alberto "Indio" Solari le dejó un mensaje de aliento al ministro del Interior Eduardo "Wado" de Pedro.

"Ya voté en mi querida ciudad de Mercedes. Gracias a todos y todas las que están trabajando hoy para hacer posible la elección en todo el país. Yendo a votar, estamos cuidando la democracia", escribió el funcionario en un posteo que publicó el domingo 12, en la que se lo ve junto a las autoridades de mesa emitiendo su voto.

"Sosténgase como siempre, sereno. A usted no se le puede pedir más…jaja yo sé que usted me va a contestar sí se puede…", le contestó el fundador de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, entre cientos de mensajes que cosechó la publicación. A lo que De Pedro respondió: "Siempre tranquilo, Indio Solari, siempre aprendiendo. Escuchando con humildad. Gracias por tus palabras y por tu amistad".

No es la primera vez que el cantautor elogia al funcionario. En julio de 2020 también le dejó un cálido mensaje en la red social. "El tipo es irreductible en su mirada sociopolítica e incansable en su labor de acercarse y acercarle ala población la inmensa novedad de que les escuchen y les solucionen, las más de las veces, sus dramáticos problemas de inequidad", comentó en un posteo en el que se lo ve a "Wado" trabajando en su despacho.

Y agregó: "Un joven gracioso y valiente. Que responde al llamado de sus amigos de manera fraterna... bah... un muchacho peronista". Por su parte, el funcionario comentó: "Tu música, tu dignidad y tu coherencia son un ejemplo para nuestra generación. Gracias, Indio querido".

En junio pasado, en una entrevista radial el músico calificó al gobierno de Mauricio Macri como un "régimen" y habló sobre la pandemia. "Me da vergüenza que hay quienes se han mofado de las personas que están en la primera línea como médicos, enfermeras, camilleros, son ricachones de morondanga. Hay que seguir esmerándose en la transmisión de lo que está bien y lo que no está bien, porque hay gente que está con el proyecto de no cuidarse, que es volver al Medioevo", manifestó con indignación. (NA)