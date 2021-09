Polémica por ex boina verde que hoy es trans y lucha contra mujeres

Generó polémica en el ambiente de las peleas de artes marciales mixtas femeninas (MMA en sus siglas en inglés) una pelea reciente de la atleta transgénero Alana McLaughlin.

Lo que en realidad desató McLaughlin fue, otra vez, el debate acerca de la fuerza que como hombre impone ante las competidoras mujeres.

Resolvió su pelea debut contra la francesa Celine Provost, con una toma llamada "candado" en la que, de acuerdo con el video difundido, impone una fuerza superior ante su contrincante. Resolvió la pelea en 3m32s del segundo round.

Desde distintos sectores, incluyendo periodistas especializados, volvieron a repudiar la participación de McLaughlin, de 38 años y nacida en Rock Hill, Carolina del Sur, con el nombre "Ryan".

Frente a la incursión de la segunda participante trans en el circuito de Combate Global, también se difundieron fotos del paso de McLaughlin por las fuerzas especiales del ejército de Estados Unidos, conocidos como Boinas Verdes.

En 2003 se alistó a esa fuerza y durante los siguientes seis años combatió en Afganistán.

Idiots call this “stunning and brave” “live your truth”



Biological women can’t compete (for the most part) against people who were men for most of their life#protectwomensports #womeninsports pic.twitter.com/CwZ2ZEJS4H