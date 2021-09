La Bolsa porteña sube casi 10% en el día después de las PASO

Las acciones que cotizan en la Bolsa porteña muestran subas generalizadas en el día después de las elecciones primarias que terminaron con una sorpresiva y abultada victoria de la oposición en los principales distritos del país. El índice S&P Merval sumaba 9,5% cerca del mediodía, con acciones que trepaban hasta casi 16% en algunos casos.

Los mercados responden con apuestas por activos argentinos luego de la derrota que sufrieron los candidatos del gobierno de Alberto Fernández en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) de este domingo. La pulseada principal, las elecciones en la provincia de Buenos Aires, resultaron en una importante pérdida de votos para el Frente de Todos después de dos años de gestión presidencial.

El resultado de la contienda que era la más importante a los ojos de los inversores fue vista por el mercado como un límite a las políticas económicas de Fernández y, de cara a 2023, el punto de partida para una opción pro mercado.

Aunque lejos de la caída de casi 50% del 12 de agosto de 2019, cuando en las PASO anteriores el resultado electoral también sorprendió pero a contramano de lo que esperaban los inversores, las urnas volvieron a ser un catalizador de subas en los activos argentinos dos años más tarde.

El riesgo país pierde 100 puntos en el día y las acciones argentinas que cotizan en Nueva York llegaron a trepar hasta 15% antes de la apertura de los negocios en Wall Street.

El movimiento se replica también en el mercado local. La acción de Central Puerto es la que más gana con un 15,8% de avance en pocos minutos. Le sigue el papel de Grupo Financiero Galicia, que trepaba 10,9% al mismo tiempo. Pampa Energía y Banco Macro también suman de a dos dígitos. Mientras que Edenor e YPF también se destacaban con avances de 10% y 9,3%, respectivamente.

Jorge Fedio, analista de Clave Bursátil, afirmó que “inmediatamente después del ‘standalone’ a mediados del mes de julio que había que salir de ‘shopping’, a comprar Argentina y que estos precios eran la oportunidad del momento. Es que la Bolsa es por lejos la mejor encuesta y encima es gratis, pero en la que se apuesta con plata, no es ‘de pico’. Todos debieran saber que en esto la Bolsa no falla: la ‘Bolsa es caja de resonancia’ y las cosas que suceden en la política y en la economía las considera, como así también que la ‘Bolsa es anticipación’ que no suele equivocarse, por más que los medios la nieguen y los encuestadores no acierten. Es que solo habla con los precios y no miente”.

“El mercado reacciona en expectativas. Se supone que a partir de este lunes tiene que reaccionar fuerte, pero es todo expectativas”, resumió a Reuters Mariano Sardáns, de la firma FDI.

“El resultado fue sorpresivamente satisfactorio para el mercado y esperamos una reacción positiva en el precio de los activos argentinos”, indicó Portfolio Personal Inversiones en un reporte.

“Esta victoria en las elecciones primarias está lejos de arreglar los problemas en los que está sumergido el país, pero dada su magnitud, brindará un bálsamo de cara a las expectativas futuras. No solamente limitaría la fuerza de la coalición gobernante en el Congreso, sino que abriría la posibilidad de un cambio de administración en el 2023. Falta mucho, es cierto. Sin embargo, tan solo aumentando la probabilidad de ese escenario es fundamento suficiente para mejorar el cash flow esperado de todos los activos financieros”, apuntó Portfolio Personal.