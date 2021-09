"Vivo esta experiencia con mucha felicidad", sostuvo Lorenzo Natali

El primer precandidato a diputado Provincial de la Sexta Sección por la lista de la UCR -dentro de la coalición Juntos-, Lorenzo Natali señaló esta mañana en LU2 que "vivo esta experiencia con mucha felicidad y con la compañía de mi hija Emiliana, que tiene el debut en las urnas y lo hace en la misma mesa que yo".

Natali, quien compite en éstas elecciones primarias contra la lista del PRO, que encabeza Fernando Compagnoni, emitió su sufragio en el Jardín de Infantes 920, ubicado en calle Alvarado 2.626.

Sobre cómo vivió las últimas semanas, señaló que "cuando me confirmaron en la lista, al día siguiente me puse a trabajar, porque no faltaba tanto para esta fecha. Tomé contacto con mi equipo y se transformó en mi primera familia durante todos éstos días. Viví días muy intensos".

Y cerró agradeciendo a "todos los que me ayudaron y brindaron su afecto en todo este tiempo" y diciendo que "el voto es la posibilidad que tenemos los ciudadanos de decidir el futuro de la ciudad, la región, la provincia y el país".