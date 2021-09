La cadena de favores sigue y hoy es el turno de ayudar a Mauricio

Marcela todavía recuerda cuando el fotógrafo bahiense Mauricio Yesari le escribió por privado de Facebook.

"Me preguntó si podían tomarme una fotografía por mi labor como poeta y educadora. No sabía quién me estaba contactando pero como todo lo que tiene que ver con el arte me interesa, accedí inmediatamente. Mauricio, en la semblanza de mi foto, describió que al entrar a mi casa 'sintió una energía casi holística'. Yo creo que ese aire fresco, bonachón, rodeado de un aura angelical, lo introdujo él cuando entró en mi hogar. Como si nos conociéramos de toda la vida, me contó cómo surgió su interés por el Desafío 366. Una imagen por día durante un año. Un retrato en blanco y negro por día. Y se despachó, apasionado, narrándome el comienzo de esta aventura en cámara que muchos ya conocen", cuenta Marcela Gutiérrez.

Marcela Gutiérrez

Según cuenta, existe un "antes y un después" del proyecto de visibilizar a personas que viven en el anonimato bahiense. "Mostrando el rostro y las historias de vidas de 366 personas, no sólo colaboró con el conocimiento de mucha gente que trabaja por nuestra ciudad anónimamente, sino que resultó, como el mismo Mauricio lo menciona, un mimo para su alma. Y allí es donde aparece esta idea que deseo exponer".

Luego del llamado de Mauricio para que escriba el prólogo de su libro, Marcela comenzó a gestar una idea para tratar de devolverle a Mauricio un poco de todo lo que bueno que había hecho.

"Cuando me contó del libro, lo primero que pregunté fue cuándo lo iba a editar. Y, para mi asombro, me respondió que no sabía, que no contaba con el dinero para hacerlo dada la difícil situación económica actual, pero que ese es uno de los sueños que acariciaba desde hacía un tiempo: realizar un libro con las imágenes y una breve reseña de los fotografiados en el transcurso del Desafío 366. En ese momento se me vino a la mente la película Cadena de Favores. Y pensé en la importancia de proponer actos altruistas individuales para hacer del mundo un espacio mejor".

Mauricio con su familia

Con sus fotos, Mauricio generó de manera inesperada una gran cadena de favores que incluyeron donaciones de ropa, insumos para un merendero, homenajes en vida, etc.

"Si este querido fotógrafo nos regaló su tiempo y nos hizo partícipe de su creación, una manera de devolverle tanta generosidad y humildad, sumadas, obviamente a su talento, es ayudarlo a cumplir su sueño. Cuando se lo conté, él, su esposa y yo, moqueábamos como chicos. Esto es lo que genera la empatía y la solidaridad. Esta es la magia de la vida. Y en ese clima especial, acordamos fecha, nombre y logística de la puesta en marcha de este propósito".

Marcela bautizó al proyecto como "Sueños 366", ya que es una convencida de que los sueños se cumplen.

"Mauricio tiene uno. Si entre los fotografiados; los que lo leyeron y se emocionaron; los que lo conocen y lo admiran por su trabajo, dejando memoria visual de bautismos, comuniones, casamientos, cumpleaños de 15 (con todo lo que ello conlleva en la huella de cada ser humano), ponemos nuestro granito de arena, sé que lo lograremos. 366 por la cantidad de retratos y también 366 por la cantidad de ejemplares que deseamos alcanzar a editar (si son más, mayor felicidad aún)".

Para ayudar a cumplir el sueño de Mauricio, solo se solicitará una colaboración económica, la que uno pueda.

"Sin dudas, lo que cada uno podamos aportar ayudará a concretar este anhelo. Y si no se tiene solvencia económica, replicando esta nota o difundiendo la campaña que se realizará, ya estaremos dándole un envión fundamental. Todo sirve. Lo que conversamos con Mauricio es realizar la contribución a su Caja de Ahorro $ 0539/01121861/41. CBU 0150539901000121861415 y, automáticamente, él se compromete a enviar el comprobante al colaborador".

Luego, se sumará lo recaudado ante profesionales que avalen el acto y con lo recaudado, se dará curso a la edición de los libros.

"El plazo estipulado será de 66 días a partir de hoy . La intención es que antes de finalizar 2021, año en que se llevó a cabo Desafío 366, esté materializándose el deseo, que a su vez, seguirá promoviendo a través de sus páginas, a parte de la sociedad anónima que engrandece a Bahía Blanca".

Ante cualquier inquietud pueden enviarle un WhatsApp al teléfono de Marcela al 291 5037905 o al messenger de Mauricio Javier Yesari.