Inesperado: sin interesados en construir La Casa de la Provincia en Bahía Blanca

Por Mario Minervino / mminervino@lanueva.com

“Se procede a dejar constancia que no se han presentado propuestas en la licitación y que la misma se declara desierta”.

Así reza el acta de apertura de propuestas redactada el pasado martes en la convocatoria para la construcción de la Casa de la Provincia en nuestra ciudad, inmueble que se ubicará en terrenos propiedad del estado nacional, en calle Sixto Laspiur, a la altura de Patricios.

Se abre ahora un compás de espera para que el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia establezca una nueva convocatoria.

La situación no deja de ser un tanto inesperada, considerando que se trata de una propuesta en los papeles atractiva: un edificio de 1072 metros cuadrados, de construcción tradicional, con un presupuesto oficial de 230 millones de pesos y un plazo de obra de 540 días.

“No tenemos una explicación a la falta de interesados. La obra se publica en los medios y en redes sociales, el pliego es accesible a todos los interesados y sin costo. No podemos saber porqué no hubo empresas, no podemos testearlo”, señalaron desde el área de comunicaciones del Ministerio de Infraestructura bonaerense.

En las últimas dos semanas se licitaron obras similares en los municipios de Lobería, Morón, General Alvear, Tornquist, Azul y Puán, entre otros, en todos los casos con la participación de al menos dos empresas y en algunos casos, como Azul, hasta con seis oferentes. Con la particularidad además que sobre 19 ofertas recibidas en los distritos mencionados, una sola excedió el presupuesto oficial, lo cual permite suponer que el mismo se ajusta a los valores de mercado.

Las conjeturas

No es simple establecer porqué no hubo interesados en la obra de Bahía Blanca. Y más aún porque ninguna empresa con sede en la ciudad se presentó. Es importante aclarar que son contadas con los dedos de una mano las firmas locales que cumplen con los requisitos para participar en este tipo de licitación, por caso estar inscriptos en el registro de licitadores de la provincia y tener actualizada su capacidad técnico financiera, ambas condiciones para acceder a las mismas.

Las empresas con capacidad y registradas tienen mayormente especialidad en obras de infraestructura y viales pero no de arquitectura, que es el rubro exigido en este caso.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Otras empresas tienen trabajos en marcha y la decisión de tomar una obra pública de provincia tiene sus bemoles.

“En general los pagos se demoran, hay bastante burocracia con los certificados y en una obra de 230 millones eso puede ser muy perjudicial”, indicó uno de los empresarios consultados.

También destacó, el hecho antes mencionado, de que las empresas habilitadas para participar en este tipo de licitaciones se dedican más a obras viales antes que de arquitectura.

Otras dos firmas del rubro manifestaron directamente no estar interesados en cotizar la obra.

De mantenerse entonces esta postura, habrá que esperar que en una nueva fecha licitatoria sean firmas foráneas las que se interesen por presentar sus ofertas.

La obra

La casa de provincia de Bahía Blanca es parte de un ambicioso plan de la actual administración bonaerense para construir edificios en los 135 municipios, destinados a la atención de trámites provinciales, en una suerte de su descentralización burocrática.

En el caso de nuestra ciudad se trata de un inmueble de tres plantas, de 1.072 metros cuadrados de superficie cubierta, con un presupuesto oficial de $230.462.510,45.

Es un edificio con estructura de hormigón, mampostería y equipamiento mobiliario completo y variado (31 escritorios, 12 mesas, 142 sillas, 80 muebles de guardado, 4 TV de 40”, heladeras, entre otros).

También habrá un tratamiento exterior, generando un área verde al costado del edificio, con juegos infantiles, bancos, bicicleteros, cestos y la colocación de siete árboles (cuatro álamos y tres sauces). También dispondrá de estacionamiento vehicular.

“La Casa de la Provincia tiene la finalidad de concentrar todas las dependencias en un mismo sitio, generando una mayor optimización de recursos, la mejora en la atención y el acceso a trámites que hasta el momento requieren el traslado a la capital bonaerense”, se explicó desde el gobierno.

En estos edificios quedarán concentradas delegaciones de organismos como el Registro Provincial de las Personas, el Instituto de Previsión Social, IOMA, ARBA, Patronato de Liberados, Ministerio de Trabajo, Educación y de Mujeres, entre otras.