Video: triunfo de Bottas en el Sprint y gran negocio para Verstappen en Monza

De punta a punta el finlandés Valtteri Bottas hizo suya la competencia clasificatoria del Gran Premio de Italia de Fórmula 1, denominada Sprint, disputada hoy en el Parque Nationale di Monza, escenario de la decimoquinta cital del mundial.

Desde la largada, Bottas, quien a fin de año deja la escudería Mercedes, se apoderó de la vanguardia y dominó la mini competencia con autoridad al cabo de las 18 vueltas; aunque el cambio de motor previo al gran premio lo condena a partir desde el fondo mañana.

En consecuencia, el gran negocio lo hizo el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), líder del campeonato, quien no solo logró dejar atrás al inglés Lewis Hamilton (Mercedes) sino que heredó el cajón de partida de privilegio.

El gran perdedor del día fue Hamilton. El escolta del torneo penó con una mala salida y quedó relegado ante su principal rival por el título, y también con los McLaren del australiano Daniel Ricciardo y Lando Norris, tercero y cuarto, respectivamente.

Cumplido el total de vueltas, el banderazo coronó a Bottas y le otorgó los tres puntos equivalentes al triunfo. Verstappen, con el 2º puesto, aseguró dos porotos más (amplió la ventaja), mientras que Ricciardo se hizo de la unidad restante.

