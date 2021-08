Duhalde dijo que "son temas menores" las visitas a Olivos y pidió "no exagerar"

El expresidente Eduardo Duhalde afirmó este lunes que "son temas menores" las visitas que tuvieron lugar en la Quinta de Olivos durante la cuarentena estricta y pidió "no exagerar".

En declaraciones al programa "Hola Chiche", que conduce Chiche Gelblung por radio Colonia, enfatizó: "No juzgo la visita de recibir gente en Olivos, se exagera. Son esas peleas estúpidas de la grieta, son temas menores".

“Cuando uno está en la quinta de Olivos siempre está trabajando, viene gente, cita gente", contó el exmandatario nacional.

En ese sentido, recordó: "En mi caso, en 2002, empecé a alucinar, por lo tanto vinieron los adventistas de Entre Ríos y ahí sí, me quedé un tiempo, porque me hacían la comida. Alucinaba que veía un rio en la Quinta y pescados saltando. En el patio del fondo yo veía un río".

"Chiche me llevaba y acompañaba de la mano y no había un río. Eran alucinaciones. Uno no puede tener uno, diez, quince impactos psicológicos y estar bien", indicó Duhalde.

Además, relató que fue "cinco o seis veces" a visitar al presidente Alberto Fernández y dijo: "Lo encontraba como estaba yo, no hay súper hombres".

Duhalde sostuvo que "la incapacidad de la dirigencia para entender el momento y tomar medidas en consecuencia es el tema más grave que tiene la gente".

"Gobernar es fácil para los que saben. No hay respeto la gente, no hay respeto a los países vecinos, no hay respeto para nada, así no se puede organizar un país", afirmó el ex mandatario nacional.

A su entender, "los problemas del país más que las deudas son las que no se produce". Sobre estas elecciones, el exjefe de Estado aclaró: "No voy a participar en nada, le dije a mis amigos políticos que no voy a participar". (NA)