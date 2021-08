“Yo lo noté entregado”, la dura definición de un testigo que vio a Maradona el día antes de su muerte

Nicolás Taffarel, el masajista que atendía a Diego Maradona, dijo que lo vio “entregado” y “desmejorado” el día antes de su muerte. Esta declaración se suma a la de una de las enfermeras que, días antes de su muerte, reveló que el astro argentino tenía la pierna hinchada.

“El 24 entré a la casa, no se quería levantar y el de seguridad me dice que pase porque siempre me atendía. Entre a la habitación golpee la puerta y le pregunte si quería que lo afeite o bañe y me dijo textual: 'No ya esta Taffita cualquier cosa te llamo'", esas fueron sus ultimas palabras y las recuerdo todos los días. Yo lo note entregado y con la voz entre cortada”, recordó al declarar como testigo ante los fiscales de San Isidro.

“Nunca lo había visto en una situación así. Eso fue lo ultimo, después me entere por la televisión que había fallecido”, agregó.

Según dijo, ¨las cosas no iban” respecto al tratamiento médico que recibía Maradona en su casa de Tigre, donde estaba internado de forma domiciliaria luego de una operación de un hematoma subdural. Según Taffarel, cuando Maradona salió de la clínica el 11 de noviembre, “estaba edematizado”.

“Me acuerdo de su pierna derecha explotada de liquido en la clínica. En la casa se redujo un poco pero seguía hinchado y ahí es cuando pregunto por que no le daban mas los diuréticos y le aviso a Luque y el me dijo que eso lo manejaban los médicos de la obra social, que el únicamente iba a tener que ir a sacarle los puntos porque era cirujano", contó.