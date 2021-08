"Vengo a aportar una nueva agenda, el mundo actual se maneja por el conocimiento"

El precandidato a diputado nacional de la UCR por la provincia de Buenos Aires, Facundo Manes, dijo hoy que viene a "aportar una nueva agenda de desarrollo" ya que "el mundo actual se maneja por el conocimiento y esta región de Bahía Blanca es un ejemplo de lo que se podría hacer".

En un mano a mano con La Nueva., el neurólogo y científico señaló en ese sentido que "para la Argentina del conocimiento que yo quiero, necesitás un pueblo educado e instituciones fuertes".

"También vengo a aportar un grano de arena para la unión de los argentinos, para sanar un país enfermo. La grieta no la pudo solucionar ni el kirchnerismo ni (Mauricio) Macri. Por suerte hay una lista plural que representa a la Provincia, comprometida para luchar y discutir el progreso", aseguró.

En tanto, contó que "Lorenzo representa lo mejor de la Argentina: la honestidad y el compromiso social".

En referencia a Natali, candidato a diputado provincial por la UCR, consideró que "vio que es momento de involucrarse".

"Ojalá que la actitud de Lorenzo convoque a mucha gente. Si no nos involucramos todos, esto no va a andar bien y vamos a seguir generando pobreza y desigualdad y vamos a ser un país más inviable. Nosotros tenemos el coraje de comprometernos. Y coraje no es la ausencia de miedo, sino ir para adelante con miedo", sostuvo.

En diálogo con el periodista Maximiliano Allica, Manes aseguró que "estamos ante la mayor crisis de la historia argentina", dado que "una pandemia en un país frágil, pobre, que no está en vía de desarrollo, es una tragedia".

"Entramos en una década de COVID —continuó—, la pandemia no termina con la inmunización del 70 % de la sociedad. El impacto económico, educativo, moral, psicológico, social, en la salud mental, dura más".

En ese sentido, mencionó que "Argentina viene involucionando desde hace años" y que "una pandemia en un país pobre, sin un proyecto común, es una invitación a que todos nos comprometamos".

"Tenemos un desafío histórico, como lo fue la democracia en el 83. Tenemos que crear un clima de época hacia la modernidad. La pandemia puso en evidencia la pobreza, la desigualdad, la falta de calidad educativa, la malnutrición... y la agravó", dijo.

Además, subrayó que "el modelo del kirchnerismo es Santa Cruz, un Estado que controla casi todo".

"Hay una crisis de salud, educativa, la Justicia es adicta... No queremos ese modelo. Me incorporé a una coalición a la que quiero darle una nueva identidad y que debata qué se hizo mal entre 2015 y 2019. Siento la Provincia, nací en el conurbano y me crié en el interior. Argentina necesita a todos, este anti que existe hoy nos va a llevar a más decadencia", añadió.

Por último, el neurólogo y científico afirmó que "la construcción democrática fue el último proyecto colectivo".

"Si bien la representó (Raúl) Alfonsín, requirió de mucha gente. Décadas más tarde no es perfecta, pero todos la cuidamos. Hoy necesitamos un desafío parecido para entrar a la modernidad. El radicalismo está en una posición muy importante para convocar a todos los sectores, como en el 83. La gente definirá si vuelve a tener un presidente", completó.