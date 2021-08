Manuela Shocron Vietri: egresada de la UNS ganó una beca en Europa que parecía imposible 

Anahí González Pau

Tal vez recordó los cuentos que su mamá le leía en la cama o quizás los largos viajes que hacía en colectivo todos los días desde su casa, en el Barrio Mapuche, cerca de Villa Rosas, para llegar a la Universidad del Sur o los días enteros que se quedaba en el edificio de Alem porque no le daba el tiempo para ir y volver entre una clase y otra. O todo eso, y más.

Lloró. Cuando recibió la noticia de que había sido seleccionada por la Unión Europea para realizar un Máster en Italia y Francia, la bahiense Manuela Shocron Vietri, no contuvo la emoción. Había ganado una oportunidad única: “una en un millón”.

Tiene 23 años, es Licenciada en Letras, egresada de la UNS y se crió “en una casa común, de barrio, pero repleta de libros, música y arte”.

Ama la literatura desde que era muy chica.



Cosecha. El compromiso de Manuela y su talento, dieron frutos.

“Mamá me leía siempre antes de dormir. La escuchaba con tanta atención que me quedaban los relatos dando vueltas en la cabeza y lo último que hacía era dormirme”, contó.

Ahora solo le cuesta dormir cuando se pone a pensar en todos los aprendizajes que la esperan del otro lado del océano y en ese avión que aterrizará pronto en Italia, donde podrá realizar el posgrado “CLE: Cultures Littéraires Européennes" (Culturas Literarias Europeas).

Manuela, quien aún conserva el primer libro que eligió y compró sola a los 6 años, en una salida escolar (Versos del pozo redondo, de Laura Devetach) resultó la única argentina seleccionada para aplicar en este Master que otorga solo 17 becas completas para graduados que residen fuera de Europa. Incluso, quedó entre los primeros lugares.



Con el título, en su colación de grado.

“Son becas sumamente codiciadas a las que se postulan estudiantes de todo el mundo y es un honor y un privilegio haber sido elegida”, dijo.

Se trata de un posgrado internacional de dos años. El primer año, cursará en la Università di Bologna (Italia) y el segundo en la Université de Strasbourg (Francia).

Esta beca es de carácter completo: incluye los vuelos, el seguro médico, la matrícula, los eventuales gastos administrativos, una mensualidad para vivir, acceso a material bibliográfico, entre otras.

El posgrado se enmarca en el programa Erasmus Mundus y consiste en una especialización en el área de las literaturas europeas que abarca estudios de diferentes literaturas (inglesa, francesa, alemana, italiana, etc.) y de diferentes lenguas.



En Siena (Italia) lugar donde estaba cursando una beca cuando comenzó la Pandemia.

Su formación secundaria también fue en una escuela pública a la que recuerda con mucho cariño: “Escuela Secundaria N°30 Julio Cortázar”, con orientación Arte: Literatura.

El reconocimiento de la Unión Europea no es el primer logro importante que obtuvo. Fruto de su esfuerzo y dedicación: el año pasado ganó una beca parcial de intercambio en la Università degli Studi di Siena (Italia) por seis meses, dirigida a estudiantes de grado de la UNS. Estuvo en Siena desde febrero hasta agosto y vivió allí el inicio de la pandemia.



En Firenze, Roma, el año pasado.

“Fue una experiencia que me cambió por completo, que disfruté a pesar de todo, y que capitalicé muchísimo. Era la primera vez que estudiaba en otro país y en otro idioma", comentó.

Su familia la acompaña en todo.

“Mis padres son mi motor de todos los días: Silvia Vietri y Yimi Shocron. Ambos son docentes, mi mamá es Profesora en Historia y mi papá es Profesor de Música. Me criaron con la noción de libertad, me dieron alas para poder tomar mis propias decisiones. Sin ellos no podría haberme convertido nunca en la persona que soy hoy. Son las personas que más amo en el mundo”, dijo.

--Teniendo en cuenta que son becas tan exclusivas ¿pensaste que podías tener una oportunidad como la que se te dio?

--Cuando vi la convocatoria abierta a graduados de todo el mundo y la cantidad de becas, francamente pensé que era una oportunidad en un millón. De todas formas, decidí intentarlo. Sentí que mis intereses y mi formación académica me ligaban mucho a este posgrado. A veces las personas no se postulan porque creen que los van a rechazar, pero la realidad es que, si no se intenta, la respuesta siempre va a ser ‘no’. Cuando me comunicaron que fui seleccionada me invadió una emoción tan grande que me puse a llorar.

--¿Tenés autores favoritos de nuestra Literatura Nacional?

--Sí, mis favoritos siempre fueron Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, Ernesto Sabato y Adolfo Bioy Casares. Son autores que me acompañan desde hace mucho tiempo, especialmente Cortázar, que lo descubrí cuando era muy joven. En aquel momento leía mucha literatura juvenil para adolescentes, pero cuando empecé a leer a Cortázar me adentré en un mundo nuevo, el mundo que hoy hice propio. Con el paso del tiempo empecé a leer a Sábato, después a Bioy y finalmente a Borges, un escritor que hoy en día disfruto profundamente.

--Tu vida es excepcional ¿qué cosas has dejado de lado por tu carrera?

--Siempre organicé mis momentos de esparcimiento en base a los exámenes de la universidad. Había semanas que eran de muchos parciales seguidos, y cuando terminaba de rendir un examen, ya estaba preparándome para el próximo. Me agotaba, pero festejar después de rendir era lo que más alegría me daba.

--¿Qué sentís cuando alguien dice que “la juventud está perdida”?

--Siento que no coincido con ese tipo de generalizaciones. Formo parte de esa juventud y muchos de nosotros nos esforzamos día a día para cumplir nuestras metas y sueños, con todo el trabajo y dedicación que eso implica. Cada uno persigue sus ideales y la clave está en acompañarnos y alentarnos los unos a los otros para alcanzarlos.