Ecclestone, crítico tras lo ocurrido en Bélgica: "Hemos corrido en peores condiciones"

El ex mandás de la Fórmula 1, el excéntrico Bernie Ecclestone, recogió el guante y se refirió a lo ocurrido el pasado domingo en Spa-Francorchamps, con las polémicas decisiones tomadas con el Gran Premio de Bélgica.

"Hemos corrido en peores condiciones y no se canceló la carrera", expresó Ecclestone, quien fuera dueño del equipo Brabham y fundador de la Federación de Constructores de Fórmula Uno (FOCA en inglés).

Como pocas veces, el británico coincidió en criticar la medida en Spa con su compatriota, el campeón del mundo Lewis Hamilton, quien declaró su malestar por la decisión y dijo que "todo fue una farsa". "Pocas veces estoy de acuerdo con Lewis, pero en esto tiene razón", indicó.

"A las 15 horas, cuando la carrera tenía que comenzar, habría dicho: 'lo intentaremos de nuevo a las 16 o 16.30. No parece que las condiciones puedan mejorar, pero independientemente de lo que suceda, vamos a correr".

Para finalizar, Ecclestone expresó que dicha decisión deberían tomarla los pilotos y los equipos, como alguna vez ha ocurrido en la historia ante una situación semejante.

"Si quieres correr, bien; si no, también está bien. No se el puede poner una pistola en la cabeza a nadie. Depende de los pilotos, del riesgo que puedas afrontar. La gente toma sus propias decisiones. No es Afganistan", cerró.