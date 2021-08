Sin Messi y con los dos bahienses, Argentina trabajó pensando en Venezuela

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

El seleccionado argentino comenzó formalmente esta tarde su preparación para el partido del próximo jueves frente a Venezuela, por la novena fecha de Eliminatorias Sudamericanas, a jugarse en Caracas, con un entrenamiento masivo pero al que le faltó el capitán Lionel Messi y le sobró la lluvia bajo la que se entrenó con 27 integrantes en el complejo del club Deportivo La Guaira.



Messi, junto a sus compañeros de Paris Saint Germain, Ángel Di María y Leandro Paredes, estaba emprendiendo esta medianoche viaje desde la capital francesa en el avión particular del capitán argentino rumbo a la capital venezolana, por lo que mañana el técnico Lionel Scaloni ya podrá disponer de los 30 convocados para esta triple fecha de Eliminatorias que seguirá el domingo nada menos que ante Brasil, en San Pablo.



Ese partido está pendiente de la sexta fecha que debió jugarse en marzo y la Conmebol acopló a esta ventana de septiembre, provocando el enfado de las ligas europeas, que movieron fichas para negar la cesión a los países sudamericanos argumentando razones sanitarias por la pandemia de coronavirus, aunque los verdaderos motivos apuntaban a problemas de calendario.





Pero la oportuna intervención del TAS, al que recurrió LaLiga, de España, denegando su solicitud de no ceder futbolistas pese a la obligatoriedad de la fecha FIFA, terminó desarmando esa misma postura que había iniciado la Premier League y a la que luego se acoplaron también las Federaciones de Italia y Portugal.



Sin embargo algunos jugadores tuvieron que realizar concesiones para viajar, tales los casos del arquero Emiliano Martínez y el marplatense Emiliano Buendía, quienes debieron "sacrificar" su presencia en el tercer juego de esta ventana ante Bolivia, del jueves 9 de septiembre, por la décima fecha de Eliminatorias, que va a disputarse en el estadio de River Plate con un aforo del 30 por ciento de público y festejos por la Copa América.



Ante ese panorama y lo apretado del calendario, Scaloni estará entonces ante un nuevo desafío, ya que deberá dosificar energías en un plantel numeroso y aceitar una rotación dentro de un recorrido incómodo, ya que menos de 70 horas después de enfrentar a Venezuela, el jueves a las 21 (de Argentina, las 20 locales), deberá visitar nada menos que al líder con puntaje ideal de estas Eliminatorias, Brasil, en San Pablo, desde las 16.



Claro que la obvia diferencia de calidades hace que el segundo partido de esta ventana sea de máxima exigencia para un equipo argentino que además tendrá un viaje en el medio entre Venezuela y San Pablo, donde se disputará el encuentro frente al rival vencido en la final de la Copa América del pasado 10 de julio, en el estadio Arena Corinthians.



Y detalles como que Messi haya debutado nada más ayer en Paris Saint Germain y esté llegando mañana a Caracas en un vuelo transoceánico, no es un dato menor, algo a lo que se suman otros dos titulares como los mencionados "Fideo" Di María y Paredes.



Por eso es probable que Scaloni no apueste a todos los titulares que jugaron la final de la Copa América mencionada para el encuentro ante los venezolanos, con excepción del arquero "Dibu" Martínez, apuntando todos los cañones al partido de 67 horas más tarde frente a Brasil, para repetir después, ya con un margen mayor de tiempo de descanso en la concentración del predio de AFA, en Ezeiza, contra Bolivia, el jueves 9 desde las 21.



Por eso, con la mira puesta en estos tres partidos a jugarse en apenas siete días, con largos viajes entre sí, fue que hoy 27 jugadores trabajaron sin importar la copiosa lluvia caída sobre Caracas, realizando tareas esencialmente regenerativas y de complementación física.



Para ello, primero los futbolistas hicieron ejercicios en el gimnasio del club Deportivo La Guaira y luego, junto al preparador físico, Luis Martín, llevaron a cabo movimientos de velocidad con balón en distintos circuitos.



Después de este primer bloque y ya bajo las órdenes de Scaloni y sus ayudantes de campo, Walter Samuel, Roberto Ayala y Pablo Aimar, los jugadores tuvieron acción futbolística en espacios reducidos separados en tres equipos de ocho integrantes cada uno.



Mientras tanto los guardavallas Emiliano Martínez, Franco Armani, Juan Musso y Gerónimop Rulli trabajaban aparte con el entrenador de arqueros, Martín Tocalli, en tareas afines a esa posición.



El equipo nacional, ya con Messi, Di María y Paredes, volverá a realizar mañana a las 16.30 (17.30 de Argentina) un nuevo entrenamiento a puertas cerradas en el mismo escenario de hoy, mientras que el miércoles y tras una conferencia de prensa virtual que ofrecerá Scaloni, según informó la AFA, habrá una última práctica que podría tener como sedes alternativas nuevamente Deportivo La Guaira o el estadio Olímpico.



La conferencia que ofrecerá Scaloni comenzará a las 11.30 de Venezuela, las 12.30 de Argentina, y allí podrá haber ya indicios más claros de como y con quienes afrontará Argentina el cotejo frente a los venezolanos.



La alternativa del Estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela, en Caracas, obedece a que será la sede de ese encuentro, aunque por ese mismo hecho es que más allá del reconocimiento de su piso, no es muy práctico para parar el equipo que terminará jugando al día siguiente.



Los 27 jugadores que hoy se entrenaron en la primera práctica multitudinaria de la selección argentina después de la obtención de la Copa América, fueron los siguientes:



Arqueros: Emiliano Martínez, Franco Armani, Gerónimo Rulli y Juan Musso.



Defensores: Cristian Romero, Gonzalo Montiel, Juan Foyth, Marcos Acuña, Germán Pezzella, Lucas Martínez Quarta, Nahuel Molina, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico y Lisandro Martínez.



Mediocampistas: Rodrigo De Paul, Guido Rodríguez, Alejandro Gómez, Ángel y Joaquín Correa, Nicolás Domínguez, Exequiel Palacios y Giovani Lo Celso.



Delanteros: Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Nicolás González, Paulo Dybala y Emiliano Buendía.