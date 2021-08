El puntero viene a Cerri, Villa Mitre juega en casa y Olimpo, en San Juan

Los tres representantes de la Liga del Sur verán acción hoy por la fecha 20 de la Zona A del Torneo Federal A.

Sansinena y Villa Mitre jugarán como local y Olimpo lo hará como visitante.

El albirrojo recibirá a Deportivo Madryn, líder del grupo a 5 puntos del aurinegro bahiense.

El cotejo comenzará a las 15 y será dirigido por Joaquín Gil.

El abirrojo viene de caer ante Sol de Mayo, en Viedma, por 1 a 0, lo que le cortó una racha de siete partidos sin perder (tres triunfos).

Los chubutenses, en tanto, hace cinco que no caen, con tres éxitos y dos igualdades.

Para esta tarde, Emiliano Ortiz pondrá en cancha a Matías Vaccaneo; Juan Viera, Agustín Osinaga, Carlos Giménez, Matías Recalde; Nicolás Lareu, Gonzalo Bárez, Braian Toro, Antu Herández; Octavio Bianchi y Alejandro Delorte.

Por otra parte, el tricolor esperará en El Fortín a Sportivo Peñarol de San Juan.

El partido iniciará a las 15:30 y será arbitrado por Marcelo Sanz.

La "Villa" viene de igualar sin goles en el clásico ante Olimpo y se mantiene a tiro de los puestos de clasificación.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

El elenco que conduce Carlos Mungo acumula un racha de cinco partidos invicto, aunque con cuatro empates en fila y en los últimos tres juegos no marcó goles.

Mungo pondría en cancha a Facundo Tavoliere; Víctor Manchafico o Fabián Dauwalder, Facundo Laumann, Nicolás Del Grecco, Juan Elordi; Ramiro Formigo, Leonardo López, Alfredo Ramírez, Enzo González; Carlos Herrera y Alejo Distaulo.

Por último, Olimpo buscará volver al triunfo y mantenerse a tiro del puntero visitando a Desamparados de San Juan.

El juego será a partir de las 15:30 y será dirigido por Fabricio Llobet.

Carlos Mayor no podrá contar esta tarde con Rodrigo López Alba (salió lesionado en el clásico) y en su lugar ingresaría Rodrigo Herrera, corriendo a Nicolás Capraro al lateral.

Es decir, el aurinegro formaría con: Guido Villar; Capraro, Herrera, Martín Ferreyra, Juan Perotti; Agustín Seimandi, Facundo Affranchino, Ezequiel Ham, Nadir Hadad; Braian Guille y Diego Ledesma.

La jornada

El resto de la fecha 20 de la Zona 1 tendrá los siguientes partidos, todos desde las 15.

-Cipolletti vs Ciudad Bolívar.

-Círculo Deportivo vs Independiente CH.

-Ferro GP vs Estudiantes SL.

-Juventud Unida SL vs Sol de Mayo.

- Camionero vs Huracán LH.

Posiciones

1º) Deportivo Madryn, 40 puntos.

2º) Olimpo, 35.

3º) Cipolletti, 32.

4º) Juv. Unida SL, 31.

5º) Sp. Peñarol SJ, 30.

6º) Sol de Mayo, 30.

7º) Independiente CH, 29.

8º) Desamparados SJ, 25.

9º) Sansinena, 25.

10º) Villa Mitre, 25.

11º) Ciudad Bolívar, 23.

12º) Huracán LH, 21.

13º) Ferro GP, 21.

14º) Camioneros, 18.

15º) Círculo Dep, 12.

16º) Estudiantes SL, 11.