Corazón motociclista: empezó por un grupo de amigos y hoy organizan ollas populares en los merenderos 

Las necesidades de los sectores más vulnerables crecieron en Pandemia y, con ellas, el número de comedores y merenderos.

En este duro contexto un grupo de amigos que comparten el gusto por las motos, comenzaron a pensar qué hacer para colaborar con la gente que más lo necesitaba.

Fue en junio, y pasaron a la acción. Hoy participan en el proyecto agrupaciones de motociclistas de la ciudad: motogrupos, motoclubes, motoviajeros y motociclistas independientes, que forman parte de una comunidad muy grande.

Mañana llevarán a cabo la 5ª jornada de Amigos Motociclistas de Bahía Blanca reunidos para preparar una olla popular, La cita es en Patagones 3460 y se invita a la gente a participar colaborando con un alimento no perecedero. Habrá cantantes y más sopresas.

Carlos Flores, uno de los organizadores, comentó cómo surgió la idea y cómo la llevan adelante.

“En esa reunión de 4 o 5 amigos, dijimos ¿por qué no colaborar con los merenderos de forma conjunta? Charlamos con un merendero, para saber si nos daban el ok para organizar una olla popular. y de ahí convocamos a más motociclistas y gente que quisiera acercarse con un alimento no perecedero”, dijo.

El primer evento, el 3 de julio, en el merendero Natan 2 -Nicolás Pérez 1395- fue un éxito: cocinaron 2 ollas populares con guiso para 200 personas.

Para este día compraron con dinero de su bolsillo los pollos, los fideos, la verdura y la salsa para el guiso que luego compartieron. Y convocaron a más motociclistas y gente a acercarse y disfrutar de una exposición de motos.

Desde entonces comenzaron a hacerlos cada 15 días. Desde el segundo evento, empezaron a gestionar y coordinar entre ellos para conseguir estos alimentos en empresas y comercios para que la acción fuera sostenible.

La gente no solo se acercaba a recibir alimento a la olla popular sino que los alimentos recaudados en el día o en la semana se donaban al merendero.

“Hacer este tipo de eventos nos dio y nos da una satisfacción muy grande. Pensamos hacerlo todo los inviernos”, dijo Flores.

“La situación está fea y hay mucha gente necesitada. Ojalá la situación mejore en la sociedad y no se necesite hacer esto, pero mientras haya necesidad es nuestra idea colaborar”, expresó.

Mañana será el último evento del año en cuanto a las ollas populares pero con el compromiso de seguir colaborando con los comedores llevando ropa y alimentos.

Los merenderos nos aceptaron muy bien, muy agradecidos y por lo que fuimos hablando nos dio satisfacción de que la sociedad se diera cuenta de que hay una comunidad de motociclistas presente para colaborar, mostrar la otra cara, una cara quizás oculta, mostrar que somos gente trabajadora, que disfruta de la moto como un estilo de vida, viajar. compartir, encontrarnos con amigos en un punto, es lo que nos gusta”, comentó.

María Jimena Arias, de Motociclistas Unidos de Bahía Blanca, aseguró que es muy lindo ver a tantas personas de distintas agrupaciones y con distintas ideas trabajar juntas por las personas que lo necesitan.

“Es muy difícil y muy duro ver tanta necesidad y la cantidad de merenderos que hay en Bahía Blanca”, dijo.

“En lo personal creo que se suele asociar al motociclista con joda, con alcohol o con rock and roll y con este tipo de acciones la gente puede ver que el motociclismo tiene valores profundos. Está muy bueno unirnos para un bien común”, concluyó.