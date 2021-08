Chicos con discapacidad: "No importa el fútbol ni aforos, necesitamos vacunas"

VacunaMe, una red de padres que tienen hijos con discapacidad y que se organizaron para solicitar que se envíen a tiempo los turnos para acceder a las segundas dosis de la vacuna contra el coronavirus, advirtieron que recurrirán a la Justicia si no reciben respuestas urgentes.

Paula Forteza, referente local de la agrupación, le contó a La Nueva que "de los chicos que forman parte de la red, una primera tanda debería estar recibiendo la segunda dosis el 31 de agosto y la segunda tanda, la primera semana de septiembre. Aunque por el momento nadie recibió el turno".

"Van a pasar los 28 días y no es una cuestión caprichosa, infectólogos ya explicaron la necesidad de que se respeten esos 28 días entre una aplicación y la otra", amplió.

Forteza Paula señaló que están viviendo "mucha angustia porque hay gente que hace cuatro meses recibió la primera dosis de Sputnik y ahora le están colocando la segunda de Moderna, algo que en su momento se decía que no se podía".

"Hubiese sido genial que las segundas dosis estén preservadas y así poder dar los turnos en tiempo y forma. Ya deberían estar llegando y no hay respuestas; nunca hubo respuestas de parte del Ministerio de Salud. Vemos que a muchísima gente le pusieron como segunda dosis Moderna y tenemos miedo de que no haya para los chicos", relató.

En ese sentido, expresó que "si no se empiezan a dar los turnos en la Provincia, vamos a exigir en los vacunatorios donde se dio la primera dosis, la colocación de la segunda".

Y en caso de no poder acceder, "se dejará constancia y se iniciarán acciones legales; Dios quiera que no tengamos que llegar a eso".

Paula desnudó la realidad que viven cientos de familias a lo largo del país por no poder acceder como ellos pretenden a las segundas dosis de la vacuna contra el COVID-19.

"Acá hay algo muy claro también, nuestros hijos siguen encerrados porque la primera dosis no cambió la situación. Mi hija no entiende la situación y es insostenible porque está cansada de estar encerrada, no duerme bien... A nosotros no nos va a llegar la posibilidad de ir a una cancha de fútbol, no nos importan los aforos, nosotros seguimos igual al día cero de esta pandemia y necesitamos las vacunas", afirmó.

"Nuestros hijos son personas de riesgo —continuó—. Siguen jugando con nosotros. Tenemos mucha bronca y miedo de que no estén esas vacunas, que las hayan usado para la campaña electoral".

Por último, mencionó que "los chicos que entienden, porque hay chicos con otras patologías que no son intelectuales, están desesperados porque planifican para retomar sus actividades" y dijo también que "en Bahía, muchísimos chicos se vacunaron sin tener ningún tipo de patología".

"No tenemos información oficial, jamás nadie se contactó con nosotros. Sabemos de la gravedad de la situación porque estamos pendientes y conectados con gente de todo el país", completó.