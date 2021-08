"Sartori y los concejales de Uset rechazaron el proyecto para multar a ABSA", dicen desde Bien Común

"El bloque de Sartori y Cambiemos no acompañaron la propuesta que hubiera permitido al intendente Uset sancionar a la empresa ABSA por el mal estado de sus veredas y graves falencias en su prestación", se quejó la concejala de Bien Común, Liliana García, luego de la última Sesión Ordinaria.

"Si ABSA fuera un vecino más, probablemente ya tendría varias multas por las infinitas pérdidas de líquidos cloacales que hay en la ciudad. Hace mucho tiempo venimos pidiendo al Municipio que ejecute sanciones para proteger la transitabilidad y la seguridad de los vecinos. Lamentablemente, esto es un retroceso enorme, ya que hay concejales que dicen defender a la comunidad y no acompañan esa propuesta”, dijo.

Explicó que el bloque del Frente de Todos, encabezado por Rodrigo Sartori, se abstuvo de apoyar la iniciativa de Bien Común, mientras que Juntos directamente se opuso porque "ya existían organismos de control que podían multar a ABSA a nivel provincial".

"Tal posición es engañosa y le da la espalda al vecino. La Provincia tiene la Defensoría del Pueblo y la Dirección Provincial de Defensa del Consumidor. Además, a nivel local, tenemos la OMIC (Oficina Municipal de Información al Consumidor). Con esa lógica, también podríamos tener una ordenanza que habilite multar a ABSA por la falta de reparaciones en tiempo y forma, la contaminación y el daño del asfalto. Sin embargo, los espacios que critican en los medios a ABSA, luego en el recinto votan lo contrario", señaló García.

Desde Bien Común insistieron que “el intendente debe involucrarse de lleno y ejercer sus funciones que lo habilitan a realizar acciones legales en caso de que no se cumpla con las prestaciones de agua, sobre todo en la parte más calurosa del año”.

"ABSA no puede cobrar por un servicio que no presta. La empresa nunca dejó de facturar y, mientras tanto, los vecinos siguieron pagando. Por eso insistimos en que Uset diga públicamente sobre si está de acuerdo o no en aceptar la propuesta de Bien Común de permitir que la OMIC realice un amparo colectivo contra ABSA por la falta de prestación", dijo García.

“Finalmente, queremos recordar que nuestro espacio ha presentado en varias oportunidades, un proyecto de monitoreo ambiental de la planta depuradora que se inauguró en 2017. El intendente, Mariano Uset y la secretaria de Gobierno, Abigail Gómez, la dieron en aquel entonces como finalizada, pero posteriormente la empresa reconoció que todavía no estaba terminada. Entonces, nuestra insistencia en este tema es para que esta vez no suceda lo mismo y realmente tomen cartas en el asunto”, concluyó García.