Imputaron a Alberto Fernández por violar la cuarentena durante el cumpleaños de Fabiola Yañez

El fiscal Ramiro González imputó esta tarde al presidente Alberto Fernández en la causa que investiga los ingresos a la Quinta de Olivos en plena cuarentena, además de la fiesta de cumpleaños de Fabiola Yáñez en julio del año pasado, según informó TN.

Se busca determinar si se violó el DNU dictado por el propio Presidente, que prohibía las reuniones sociales y solo permitía la circulación de personas esenciales.

Minutos antes de que se conozca la imputación, Fernández se presentó en la Justicia sin su abogado y propuso donar la mitad de su sueldo al Instituto Malbrán.

La defensa el Presidente asegura que lo que pasó en la celebración de Yañez no se configura en un delito penal ya que “no se puso en riesgo la salud pública, al no haberse detectado contagios”.

Gregorio Dalbón negó que el Presidente busque un acuerdo. “No lo necesitamos porque no hubo delito”, le dijo a TN y añadió: “La mera infracción administrativa no es un delito. Para que lo haya debe haber una infracción a la normativa y además una lesión, una puesta en peligro del bien que se quiere proteger, en este caso la salud pública, lo que no ocurrió”.

Fernández propuso donar la mitad de su sueldo durante cuatro meses al Instituto Malbrán. Según indica TN, la plata podría depositarse en una cuenta a nombre de la Justicia o entregarse directamente el Instituto

La investigación se centra en la entrada de personas a Olivos durante la cuarentena estricta en 2020, es decir, cuando regían fuertes restricciones a la circulación.