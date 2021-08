“Estoy bien, pero pudo haber sido peor”, dijo el “Pato” Linares tras el accidente

Por Sergio Daniel Peyssé / peche1503@hotmail.com

“Nunca choqué, es la primera vez, y no puedo sacarme de la cabeza el ruido de la frenada y la imagen de la camioneta cuando se me estaba viniendo encima”.

Con un crudo y angustiante relato, Walter Linares, actual delantero de La Armonía, trató de describir el fuerte accidente que protagonizó ayer, minutos antes de las 16, cuando su auto, un Ford Focus, fue embestido en uno de los laterales por un utilitario marca Fiat Strada, conducido por Facundo Lambretch (23 años), en la esquina de Vieytes y Enrique Julio.

“Había salido de kinesiología (se encuentra en la parte final de la recuperación por un desgarro en el posterior de pierna derecha) y me estaba dirigiendo al entrenamiento, hacia el estadio de La Armonía (Don Bosco al 2.200). Venía transitando por Enrique Julio, antes de cruzar Vieytes miré para ambos lados y no venía nadie, pero cuando avancé sentí la frenada de la camioneta y el impactó fue inevitable”, señaló el “Pato”.

“El golpe fue muy fuerte, te juro que zafé de p… Cuando vi que se me venía encima, aceleré, y me dio de lleno en la puerta trasera, de mi lado. Si no acelero me agarra en mi asiento y no sé si hoy podría estar hablando con vos”, admitió el experimentado futbolista de 38 años, criado en Villa Nocito y formado en el club velezano.

“El encontronazo fue tremendo, a tal punto que me llevó contra la vereda apuesta, donde mi auto terminó de culata contra un bastón de hierro protector. Si no está esa contención, paso por arriba el cordón y me mete en la fiambrería que está en esa esquina”, resaltó el ex Sporting, Villa Mitre, Huracán y Sansinena.

Tras la colisión, el 10 de “Larmo” fue derivado, en una ambulancia de Siempre, a la clínica Raúl Matera de Empleados de Comercio.

“Estuve consciente en todo momento, más allá del mareo inicial tras el choque. Tengo un corte en el párpado del ojo izquierdo, justo debajo de la ceja. Me lo pegaron, me dijeron que en esa zona no se podía coser, aunque me tienen que ver este viernes para ver como sigue evolucionando la lesión”, declaró Linares, a quien no le hicieron más estudios debido a su perfecto estado al llegar al centro de salud.

El día después, descansando en su domicilio, el “Pato” le admitió a este diario: “estoy bien, pero pudo haber sido peor. Lo pienso y me da escalofrío, menos mal que en una fracción de segundo apreté el aceledador, porque la trompa de la camioneta venía directo hacia mi”.

En el lugar del hecho trabajó personal de Control de Tránsito (los test de alcoholemia dieron negativo), policía y Defensa Civil.