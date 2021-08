Sandra Pitta afirmó que el juicio político a Alberto Fernández sería "lo normal"

La científica del Conicet y precandidata a diputada nacional por la Ciudad Sandra Pitta, afirmó hoy que el juicio político contra el presidente Alberto Fernández sería "lo normal", como consecuencia del festejo del cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yañez, en la Quinta de Olivos el 14 de julio de 2020 en plena cuarentena estricta.

"Un juicio político es normal en cualquier país, más cuando un propio Presidente no obedeció su propio DNU", consideró la postulante de la lista que encabeza Ricardo López Murphy.

Pitta señaló que el Gobierno "está subestimando bastante" el coronavirus y expresó: "Especialmente cuando veo los números de la vacunación, solamente hay un 22% cuando ya deberíamos estar en un 50% o 60%".

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

"El transporte público ahora resulta que lo liberan y es evidente que es con fines electorales. Un Gobierno que toma decisiones en función de elecciones no es un Gobierno responsable", precisó.

Además consideró que "hay que aprender de todos los errores cometidos. "Muchos de este Gobierno tienen que pedir perdón", enfatizó la investigadora y agregó que a su entender, "es el momento para pedir disculpas y envalentonarse" porque "es un Gobierno desaprensivo".

Al referirse a su precandidatura en la Ciudad, Pitta sostuvo: "Me acerqué a Ricardo López Murphy porque estaba interesada en ver cómo mejorar la ciencia y me comentaron que él era una persona muy adecuada para hablar esos temas".

"Cuando él me convocó me pareció que era la mejor lista, me siento honrada de estar al lado de él". Además, señaló que entre sus propuesta se encuentran "cumplir las leyes que exigen 180 días mínimo (de clases), la sobre jornada y buscar que se impulsen esa leyes que ya están. Que todos terminen la secundaria. Impulsar la ciencia y poner la ciencia en el plano que tiene que estar. No votando leyes como la ley del teletrabajo, sino votar leyes para impulsar el conocimiento que sean completas y que sean del siglo 21", concluyó la investigadora. (NA)