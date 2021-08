Afganistán: cayeron de un avión al intentar viajar como polizones para huir de los talibanes

La desesperación por escapar de Afganistán tras la toma del poder por parte de los talibanes causó caos en el aeropuerto de Kabul, donde algunas personas se aferraron a aviones a punto de despegar.

Las imágenes divulgadas en redes sociales mostraron a decenas de personas intentando sujetarse de un avión de transporte militar estadounidense, mientras otras corrían por la pista del aeropuerto.

Algunas, incluso, intentaron mantenerse sobre la nave, con el sueño de viajar como polizones y salir del país. No obstante, grabaciones posteriores mostraron cómo algunos cuerpos u objetos cayeron desde el aire segundos después del despegue.

Por el momento, testigos reportaron a Reuters la muerte de al menos cinco personas, aunque apuntan a tiroteos o a estampidas por los disparos.

La marea de gente comenzó a llegar desde anoche al aeropuerto internacional Hamid Karzai, en la capital afgana, con muchos de ellos sin ni siquiera documentos de viaje o visado, pero intentando ingresar a alguno de los vuelos de repatriación.

En este momento, todos los vuelos desde Hamid Karzai están temporalmente suspendidos, según informó en un comunicado la Autoridad de Aviación Civil Afgana (ACAA), que también pidió que todos los vuelos civiles eviten el sobrevuelo de Afganistán, donde los talibanes recuperaron el poder.

Video on social media shows people falling to their deaths from an aircraft that had taken off from Kabul airport, presumably having attached themselves from the outside. pic.twitter.com/9KHeiuawXj