Lo que dejó la visita de José Luis Espert a Bahía

José Luis Espert, precandidato a diputado nacional por el partido Avanza Libertad, eligió Bahía Blanca para lanzar, con un acto en la Plaza Rivadavia, su campaña oficial.

Acompañado por Carolina Píparo,actual diputada y precandidata a renovar su cargo, el economista lanzó duras críticas al gobierno nacional y a la oposición.

"¿Por qué hemos decidido hacer política? El único motivo es para cambiar el país, cortar con la decadencia, evitar que Argentina termine siendo la villa miseria más grande del mundo si esto no cambia", dijo Espert ante más de 400 personas, en su mayoría jóvenes.

Y añadió: "Hay que llevar las ideas de la libertad lo más alto posible, dar vuelta por completo las cosas. La sartén por el mango no la deben tener más los chorros y los transas sino la gente de laburo, de esfuerzo. También los jóvenes, para que no se nos vayan por Ezeiza. Que se beneficie la gente de mérito, mal que le pese al presidente".

Luego se refirió a uno de sus temas habituales: la presión fiscal.

"Queremos impuestos razonables, basta de superestructuras inútiles que solo le pagan mal al que deben pagarle bien mientras que al emprendedor y al comerciante lo revientan a impuestos".

"Queremos un país más justo para los jubilados, que la Anses sea para ellos, basta de regalar jubilaciones a los que no aportaron nunca. Hay que darle esos fondos a quienes aportaron toda la vida y, a los que no, que reciban subsidios de los impuestos, no de los recursos del Anses".

Espert también señaló que, a diferencia de lo que muchas veces se dice, "el liberalismo es lo que ha hecho que los pueblos sean ricos".

"El liberalismo y el capitalismo ha permitido sacar de la pobreza a miles de millones de personas. Hoy el revolucionario en Argentina es liberal, porque ve que el sistema económico que Argentina ha abrazado hace casi un siglo lo único que ha provocado es miseria, inseguridad y la frustración de muchos chicos que se quieren ir del país", sostuvo.

E insistió: "Hoy ser liberar es no ser conservador y querer cambiar el país. Nosotros no somos conservadores, conservador es el presidente que quiere mantener un sistema que ha producido pobreza".

Finalmente, Espert vaticinó que, de seguir por este camino, Argentina terminará siendo un país “miserable”.

"Este espacio que lidero quiere cortar con la decadencia argentina porque si Argentina se sigue equivocando va a terminar siendo miserable como Venezuela sin un dictador como Maduro. Argentina tiene futuro y ese futuro es liberal", señaló.

Para evitar esa situación, sostuvo que el país necesita "tres cosas de sentido común": apertura del comercio, que "es fuente de prosperidad"; una reforma del Estado "para reducir su tamaño y cobrar menos impuestos"; y una reforma laboral "que saque del trabajo en negro a 6 millones de trabajadores".

"Estas tres cosas requieren de un montón de proyectos de leyes, así que el trabajo que tenemos es enorme. Si la gente nos vota, apenas entremos al Congreso, vamos a empezar con todo este proyecto de reforma", aseguró Espert.

Agregó que Argentina fue uno de los países más ricos del mundo "con la Generación del 80, con Sarmiento, Juan Bautista Alberdi y con el mejor presidente de la historia, que fue Julio Argentino Roca".