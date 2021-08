Debut con derrota para Los Pumas en el Rugby Championship

Sudáfrica fue el dueño de la pelota y quedó muy poco por hacer para Los Pumas, que cayeron en el debut del Rugby Championship.

El seleccionado argentino perdió 32 a 12, en partido disputado en el estadio Nelson Mandela Bay de Port Elizabeth (Sudáfrica).

Todos los puntos del equipo albiceleste fueron penales convertidos por Nicolás Sánchez.

Al cabo de la etapa inicial la victoria también fue de Sudáfrica por 21 a 9.

Los locales anotaron pronto: penal a los 3m (penal de Jantjies) y primer try a los 13 (Cobus Reinach). Luego ampliaron la ventaja a 15-3 con try de Aphelele Fasi y estiraron lal 21-6 de los 37m con nuevo penal de Jantjies. En el complemento Jaden Hendrikse le puso cifras definitivas con un try a los 78m.

El partido resultó como se esperaba: luchado desde lo físico, pero teniendo a los locales más sólidos y eficientes a la hora de jugar la pelota con el pie. En ese contexto Los Pumas tuvieron muy pocas posesiones y no lograron profundidad.

Posiciones: 1º) Nueva Zelanda y Sudáfrica, 5 puntos; 3º) Argentina y Australia, 0.

La jornada inaugural comenzó de madrugada con una sólida victoria de Nueva Zelanda frente a Australia por 57 a 22, con 8 tries incluidos.

Los All Blacks se quedaron, además, con la Copa Bledisloe al ganar la serie ante Wallabies por 2-0.

Un dato estadístico del partido revelador: si bien Wallabies tuvo un 58 por ciento de posesión, un 33,7 transcurrió en su propia zona de 22 metros.

Mirá el compacto del partido:

The Rugby Championship | New Zealand v Australia - Rd 1 Highlights



The Bledisloe Cup is staying in New Zealand after the @AllBlacks thumped the @wallabies in their Rugby Championship opener.#RugbyChampionship #TRC2021 #NZvAUS pic.twitter.com/2SAVlzv8jk