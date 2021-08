Video: el momento en que un NBA se tira al agua para salvar a su hijo

Segundos que valieron más que oro: la vida de su hijo.

El centro Andre Drummond, actual jugador de Philadelphia Sixers para la próxima temporada de la NBA, parece no dejar atrás la mala racha.

Luego de algunos partidos de ausencia por lesión en Los Ángeles Lakers en la temporada pasada, esta vez le tocó acaso el partido más difícil: salvar la vida de su hijo.

Un video que subió el propio basquetbolista a la red social Twitter, que capta una filmación desde una cámara fija en el patio de su casa, muestra el momento en que su pequeño cae a la pileta.

Se ve a Drummond lanzarse como un rayo al agua para rescatar al pequeño Deon King, en un incidente que tuvo final feliz.

"No todos los héroes usan capa. La peor pesadilla para los padres... Mi hijo y yo. Nadie salió lastimado en este video", dijo el NBA en un tuit.

NOT ALL HEROS WEAR CAPES 🤦🏽‍♂️🤦🏽‍♂️

A parents worst nightmare….. Feat my son & I 😂😂



No one was harmed in this video pic.twitter.com/POumiU9HGk