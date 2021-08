¿Por qué la idea grande de Enrique Julio puede ser un aporte para salir de la pandemia?

Guillermo D. Rueda / grueda@lanueva.com

“(…) Nadie nos podrá negar, llegado el caso de esta creación anhelada, la necesidad que existiría de hacer una provincia viable y no de vida anémica, atada al presupuesto federal, como otras, desde el primer instante de su iniciación como Estado autónomo. Esto no podría suceder, si se hiciera a nuestra ciudad capital de la nueva provincia que proyectamos y a los partidos limítrofes parte integrante de la misma. Con Bahía Blanca y la valiosa agregación que hacemos, esa provincia tendría elementos de vida suficientes y hasta podría ayudar, con sus arterias ferroviarias que se desparraman por todo el territorio argentino, al desenvolvimiento de esas latitudes, llevando la vida y la actividad de que tanto carecen y necesitan. Con la delimitación que daríamos a la nueva provincia removeríamos todo esto (…)”.

Enrique Julio fundó el diario La Nueva Provincia hace 123 años. La imagen es de 1929.

Es el argumento de la gran idea —y la bandera— que levantó Enrique Julio, el fundador de nuestro diario, el 1 de agosto de 1898, cuando proyectó modificar el mapa argentino a partir de una nueva provincia, donde Bahía Blanca sería la capital y estaría conformada por La Pampa y segmentos de Río Negro y de Buenos Aires.

“(…) Estas regiones, que gozan de un presente seguro y porvenir despejado toca ya en los dinteles de la plenitud de sus tiempos. Ellas se bastan a sí solas; y no sería razonable el tenerlas atadas por mucho tiempo más a su actual engranaje institucional, por no responder ya éste a su vida exuberante (…)”.

En julio de 1900, el proyecto de Julio llegó a ser aprobado por el Senado de la Nación. No pasó Diputados.

El proyecto de Enrique Julio llegó a ser aprobado —durante la presencia de Carlos Pellegrini, quien lo calificó como un político sagaz y clarividente— por el Senado de la Nación en julio de 1900, casi dos años después de la salida a la calle del primer número del diario La Nueva Provincia.

Naturalmente, por la conformación de las legislaturas (respecto de las poblaciones y las representatividades), la propuesta quedó varada en Diputados. Y así naufragaron otras dos presentaciones en la misma Cámara: del cordobés Tomás J. Luque, en 1904, y del general de brigada José Inocencio Arias, en 1912.

*****

“La presencia del Estado se hace indispensable en esta situación, pudiendo ser discutible hacia dónde se oriente, pero no que debe actuar con inteligencia, eficiencia y un alto sentido social”, aseguró el Dr. Víctor San Román, uno de los referentes históricos del proyecto Provincias Nuevas.

“Claramente, si el Estado bonaerense no ha logrado revertir problemas que se fueron agravando por el gigantismo de su territorio y población, mayores dificultades ha de tener de aquí en más por el agregado que representan los que provienen de la pandemia”, explicó.

“Por eso, y como no podía ser de otra forma, vuelve a tener vigencia la idea grande de Enrique Julio, el fundador de La Nueva Provincia, con las adaptaciones que tuvo a través de la historia, manteniendo e incrementado su fuerza originaria”, añadió.

El Dr. San Román sostuvo que ya no sólo se justifica para transformar a Bahía Blanca en la capital de una nueva provincia, y para el desarrollo de la región que la circunda, la más alejada del centro del poder instalado en La Plata.

Dr. Víctor San Román, referente de Provincias Nuevas.

Tampoco sólo para dotar a todos los bonaerenses de una organización política institucional viable que atienda, en forma eficiente, sus diferentes necesidades según la zona donde se encuentren.

“Se impone también porque la magnitud de los problemas coloca al país en una situación por demás difícil, siendo necesario acudir a todas las medidas que puedan conducir a una salida”, sostuvo.

“Las mayores concentraciones de los sectores marginados se encuentran en el Conurbano Bonaerense, donde se acudió —desde todo el país— en la búsqueda de cambios en la calidad de vida sin lograrlo, razón por la cual el Estado Nacional no puede permanecer indiferente y dejar todo el peso de su solución a la Provincia”, argumentó el dirigente.

“Pero la Provincia, con su actual estructura, no está en condiciones de contribuir como lo podría hacer si tamañas responsabilidades se distribuyeran con dos o más nuevas, dando lugar a que sus dirigencias, ciudadanos y organismos que los representen asuman un rol activo y a sus alcances para contribuir en la emergencia alentados por un espíritu fundacional que se pondría en ejecución ante tamaño cambio”, comentó.

Operatorias en el puerto de Ingeniero White.

El Dr. San Román añadió que, bajo estas premisas, en las circunstancias actuales el proyecto Provincias Nuevas, que proviene de aquella idea de Julio, no aspira a resolver los problemas antiguos y los nuevos.

“Ahora pretende constituirse en una alternativa motivante de un cambio que, con la concurrencia de otros factores, conduzca a una solución”, dijo.

También sostuvo que siempre está abierta la alternativa para que sea analizada y enriquecida con el aporte de los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires, así como del país, porque está dirigida como una idea muy fuerte y tendiente a contribuir a la salida de una situación de extrema gravedad.

Al analizar el contexto, el Dr. San Román dijo que llevamos más de un año y medio desde que irrumpió una pandemia con consecuencias tan graves y profundas que, aun en los países más desarrollados, marcó el fin de una época y el comienzo de otra.

“Las consecuencias económicas y sociales han sido, y serán, inevitablemente difíciles de superar, como se ha concluido en todas partes. De allí, la imperiosa necesidad de pensar, buscar y ejecutar los caminos para su superación”, sostuvo San Román.

En ese sentido, el Dr. San Román citó al denominado proyecto de país elaborado por el Ing. Agr. Tomás Loewy, quien viene trabajando en la elaboración de propuestas para ponerlo en marcha y ejecutarlo como parte esencial de un plan a corto, mediano y largo plazo.

“Mientras tanto, la realidad ha demostrado que, lamentablemente, los pronósticos no estaban equivocados. Y los índices de pobreza, desocupación, cierre de empresas, inseguridad y otros se han acentuado, como no podía ser de otra forma ante la magnitud de los efectos producidos. Y las conclusiones son cada vez más firmes y fundamentadas sobre la necesidad de que la sociedad toda debe asumir la decisión del cambio que nos lleve a un destino diferente”, concluyó el Dr. San Román.

Las propuestas en danza

Tras las experiencias desarrolladas por no pocos actores desde la época de Bernardino Rivadavia, se llegó a la conclusión que el principal obstáculo para la no concreción de la propuesta no había sido por falta de fundamentos teóricos, sino debido a los intereses sectoriales y a la ausencia de acciones adecuadas para superarlos.

“Eso llevó a orientar los estudios y acciones al terreno de las estrategias, aunque sin dejar el de las teorías, que siguieron sus cursos en forma paralela a una escala mayor abarcando a todo el territorio provincial”, sostuvo el Dr. San Román.

“Al dirigir la mirada fuera de la región del sur, se constató que los problemas de todo su interior eran similares a los que motivaban al proyecto original, justificando su integración con otras secciones de la provincia”, comentó.

“Por eso se adoptó la decisión de una participación activa de la población para formar un frente común que diera mejores posibilidades a su realización, resultando necesario prever la fundación de una provincia de mayor extensión, o de dos. Y así se resolvió cambiar de la denominación de Provincia Nueva por Provincias Nuevas”, explicó.

La provincia de Buenos Aires, incluida CABA, por secciones.

Sin descartar otras que puedan surgir a futuro, las propuestas más estudiadas son las siguientes:

—Creación de una provincia nueva con los 22 partidos de la Sexta Sección Electoral.

—Creación de una provincia nueva con todo el interior bonaerense compuesto por las Secciones Electorales Segunda, Cuarta, Quinta, Sexta y Séptima.

—Creación de dos provincias nuevas. Una con las Secciones Primera y Segunda abarcando el norte del Conurbano y noroeste del interior; y la otra con el remanente del interior correspondiente a las Secciones Cuarta, Quinta, Sexta y Séptima.

—Anexión de la Sexta Sección Electoral a la provincia de La Pampa.

—También se ha propuesto integrar algunos partidos del Conurbano a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con una reforma institucional, asignando a las comunas ya existentes en CABA, y a las que se incorporarían, la jerarquía de los municipios.