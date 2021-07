Frigerio: "Las PASO están para usarse"

El exministro del Interior Rogelio Frigerio aseguró que si no hay acuerdo entre los distintos precandidatos debe haber primarias en Juntos por el Cambio y consideró que "toda la gestión de la pandemia" es "poco seria".

"Toda la gestión de la pandemia es poco seria. Hay contradicciones permanentemente. Más allá de que algunas medidas parecen razonables, siempre terminan siendo arbitrarias para la sociedad porque está perdida la credibilidad de los gobernantes", subrayó Frigerio en declaraciones radiales. En tanto, indicó que "la gente tiene que creer que quien toma las medidas las toma con criterio y sentido común".

"Todos sentimos que en la pandemia faltó sentido común. No es algo que asombra porque en ningún área hay eficiencia en la gestión pública. Mejor que impedir que vengan los argentinos es controlar que cumplan todos los requisitos que imponen las normas", subrayó.

"Soy precandidato a diputado nacional en Entre Ríos. Me parece que lo más difícil de digerir de todo este proceso es que la gente vio a la dirigencia política demasiado enfrascada en las cuestiones personales", manifestó. Asimismo, dijo que esta elección "es demasiado importante como para no poner la carne al asador".

"No digo que se juegue la democracia, pero sí que una buena elección de la oposición puede mejorar la salud y calidad de la democracia porque el oficialismo tiene mayorías en el Congreso", sostuvo.

"Las PASO están para usarse. Si no nos ponemos de acuerdo y otros dirigentes creen que pueden representar mejor a la gente, tienen que hacerlo. El Estado gasta miles de millones de pesos en las primarias, hay que usarlas. La candidatura no tiene que ser lo más importante. La que decide es la gente", consideró.

Y agregó: "Si no se ponen de acuerdo, tiene que haber primarias para que la gente decida quién es el mejor candidato. La gente tiene que tener la posibilidad de elegir".

"No creo que haya que judicializar la política permanentemente. Hay muchos países involucrados en el directorio del Fondo como para plantear que quisieron beneficiar a Macri. El problema de la Argentina no es la deuda, sino por qué se genera. Tenemos que pensar qué hacer con estas crisis, con el permanente aumento de impuestos cada vez que hay crisis. Tenemos que ver qué gastos no son tan indispensables", concluyó. (NA)