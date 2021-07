“El Mayor de Bahía es un seleccionado de lujo; es un lindo desafío dirigirlo”

Por Mikel Iñurrategui / minurrategui@lanueva.com

“El Mayor de Bahía es un seleccionado de lujo y que me llamen para dirigirlo me alegró por el reconocimiento. Es un lindo desafío”.

Así define Javier Soquiransky su incorporación como entrenador principal al combinado superior de la Asociación Bahiense de Hockey, que comenzará a entrenar la próxima semana con vistas al Campeonato Argentino A que –pandemia mediante- se disputará en octubre.

Para “Mote” significa el regreso a los seleccionados femeninos luego del segundo puesto conseguido en 2012 con el Sub 18 y tras ser el DT del Mayor de Caballeros por muchos años.

“No me lo esperaba, me sorprendió un poquito. Pero me cayó muy bien porque a muchas de estas chicas ya las tuve. Si bien uno aprende cada año, cada partido, cada entrenamiento, este era un buen momento para volver a los Seleccionados”, entendió.

El entrenador de Pacífico fue elegido por Nicolás Montes, coordinador deportivo de la ABH, para estar al frente del combinado mayor en reemplazo de Sergio Nasso.

—Estás en un lugar de privilegio, ¿lo entendés así?

—Claro que sí, por eso te digo que fue una alegría muy grande el llamado. Creo que es el Seleccionado más importante que tiene la Asociación, más allá de que todos lo son. Es un desafío lindo, que genera mucha responsabilidad e ilusión. Es lo que puse en la balanza para decir que sí. Cuando se toma un equipo de este nivel se aprende mucho.

Si bien falta mucho camino por recorrer de cara a la competencia y será en un contexto totalmente atípico, previo al parate por la pandemia Bahía atravesaba el mejor momento de su historia a nivel nacional.

En 2018 fue tercero en Buenos Aires con Bianca Donati como mejor jugadora del torneo y en 2019 volvió a subirse al último escalón del podio en Mendoza, ganándole el partido por el bronce a Buenos Aires, nada más y nada menos.

—¿Te genera motivación, es un desafío o una presión que la vara esté tan alta por los últimos resultados?

—A ver… para no venderte humo… si te digo que no me genera presión, te miento; si te digo que no me genera ilusión, te miento; si te digo que la vara no está alta, te miento. Es todo eso… Con mi cuerpo técnico tenemos que lograr convencer y adaptarnos a las jugadoras y las jugadoras a nosotros. Y a la hora de competir buscar lo mejor. Yo puedo basarme en los resultados anteriores, pero los partidos son todos distintos, a veces dependemos de que una pelota entre y otra no, eso va a ser eterno en cualquier deporte. Vamos a tratar de hacer un buen trabajo, de que tengamos una buena armonía en el equipo y que también nos acompañe la suerte, porque si pega en el palo y sale… La vara está muy alta pero no depende tanto de mí. Comparto 100% exigir ganar como antes, pero también hay que ver qué partidos se presentan.

Mote será la cabeza de un grupo que también integrarán Mauro Etulain y Ricardo Mora (ayudantes) y Luciano Concetti (preparador físico).

Quizás, como nunca en los años más recientes, Bahía cuenta con muchas jugadoras fuera del ámbito del ABH. Además de Valentina Costa Biondi, Bianca Donati y Bárbara Dichiara (en el proceso de Las Leonas) algunas otras se encuentran integrando equipos que disputan el Torneo Metropolitano.

—¿Qué visión tenés en cuanto a eso, vas a tener en cuenta a las chicas que están afuera?

—Quiero que gran parte del Seleccionado Mayor esté compuesto por jugadoras de acá. No quiero un Seleccionado por jugadoras que un 90% juegue afuera. Esto no lo debatí, no lo charlé todavía, pero hoy te digo que por lo que vivo fin de semana a fin de semana creo que Bahía sigue teniendo jugadoras de Primera de muy buen nivel y obvio que vamos a llamar a las mejores que estén en Buenos Aires. Quiero hacer un mix entre las jugadores que están en Bahía y tengan el nivel y las jugadoras fundamentales que están en Buenos Aires. En estos roles uno trata de ser lo más justo dentro de lo injusto. Mi idea hoy es evaluar bien lo que hay en Bahía, me gustan muchas jugadoras que hay en Bahía y sé muy bien las grandes jugadoras que hay en Buenos Aires.

Ayer, hoy y mañana

En base a sus más de 20 años de experiencias en la actividad, Mote actual DT de Pacífico en Damas y de El Nacional en Caballeros, analiza el pasado, presente y futuro del hockey de nuestro ámbito.

“Lo que logró Bahía es estar entre las 10 mejores Asociaciones del país y entre esas 10 Asociaciones hubo aciertos y desaciertos, victorias y derrotas. Aún así, pudo mantenerse. Esto se dio por tener tantas canchas sintéticas; en una ciudad donde el hockey no hubiese pesado de la forma en la que pesó, no sé si hubiésemos tenido tantas canchas. Todo eso movilizó a un crecimiento institucional, por parte de la Asociación y de los clubes, y eso es lo más importante. Porque los grupos pasan y lo importante es ir retroalimentando el nivel para que Bahía se mantenga donde está.

—¿Imaginaste en algún momento que se vuelva casi habitual ver a Bahía peleando los primeros planos nacionales?

—Cuando yo arranqué, no y en los primeros años, tampoco. Yo veía el hockey, por decirlo de alguna manera, como un deporte de entrecasa… Pero esto es como cuando alguien dice que no le gusta Europa y nunca fue. Yo en ese momento no estaba empapado en lo que era el hockey en otro nivel, veíamos cancha de pasto, físicos diferentes y te cerrás ahí porque no estás viendo habitualmente lo otro. El estampido se dio cuando a fines de los '90 Las Leonas empezaron a globalizar el hockey a nivel nacional. Se empezaron a dar cursos, se empezó a hablar el mismo idioma, a saber lo que hace un seleccionado argentino, a implementar con las categorías más chicas acá. A partir de ahí yo creo que sí se generó la ilusión de salir un poco de Bahía y ver qué pasaba en otro lado. Empezaron a haber camadas competitivas, con este hockey un poco más modernizado y se fueron haciendo las primeras bases. Después, cuando ya metiste un par de resultados que te pegaron el cachetazo y te hicieron ver que las cosas estaban bien, ya a nadie le gusta bajar. Y ahora, cualquier entrenador que arranca tiene una carga informativa que hace 30 años atrás no era tanta. Y las canchas cambiaron todo, sin dudas.

—Las canchas de sintético (NdR la primera se inauguró en 2009, en El Nacional) y el boom de Las Leonas fueron las clave entonces…

—Sí, no te quepa duda. El hockey antes de Las Leonas no existía, era otra cosa. Eso dio el puntapié inicial, ahí nos dimos cuenta de que se estaba globalizando nacionalmente el hockey.

—¿Cómo ves el semillero actual en Bahía?

—Creo que hemos tenido momentos de un semillero abundante para retroalimentar arriba, pero ahora tenemos un semillero más escaso. Esto no quiere decir que sea malo, pero viendo competir a los clubes, me da la sensación de que el nivel bajó un poquito. Pero es importante que la mayoría de los clubes ya tenga cancha sintética, entrenadores buenos, preparados físicos desde hace años ya trabajando sí o sí en la preparación… Hoy hay jugadoras muy dinámicas, muy ágiles. Hay jugadores muy dúctiles a lo que demanda el sintético.

—En cierto punto el hockey se ha profesionalizado mucho, ¿no?

—Para mí y respetuosamente lo digo, el hockey es el deporte amateur que más evolucionó en lo que es la preparación de la competitividad. Más que nada en damas, en caballeros es una problemática, creo, nacional. Pero en femenino tenés clubes con todas las líneas, inclusive algunos con dos, todos con sus preparadores físicos, participando en torneos regionales, seleccionados, viajes… Hay un gran trabajo.

—¿Lo logrado por las jugadoras que están o estuvieron en Las Leonas es un buen espejo para las chicas, que sepan que se puede lograr?

—Sí, sin dudas. Tener representantes de la ABH jugando en Las Leonas o Las Leoncitas es un espejo de admiración a esas jugadoras y no tenés que irte a Luciana Aymar, es alguien de acá, de la otra cuadra de tu casa. Y es por lo que uno no tiene que dejar de trabajar, para que a esas jugadoras se les sumen otras. Es clave tener a quien perseguir o imitar.

—Te llevo otra vez al presente, te imagino con ganas de empezar a entrenar ya...

—La verdad que sí… quiero que empiece. Estoy igual de ansioso que de competir con Pacífico el sábado, ni más ni menos. Quiero que empiece, ponernos en órbita de la actividad que tanto nos gusta.

En los próximos días, Mote volverá a ponerse la campera de Bahía y el sueño del Seleccionado Mayor estará otra vez en marcha.